Пригожин рисует победы ЧВК "Вагнер": в ВСУ заявили, что украинские военные держат город

Глава ЧВК "Вагнер" оценивал контроль города оккупантами на уровне 80%. Спикер Восточной группировки Сергей Череватый опровергает это и говорит, что ВСУ контролируют намного больший процент территории Бахмута.

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Украинские военные контролируют гораздо больше территории, чем говорят российские оккупанты. Об этом сказал 11 апреля в интервью американскому телеканалу CNN cпикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 11 апреля сказал, что россияне якобы контролируют уже 80% территории Бахмута. По его словам, населенные пункты Зализнянское, Сакко и Ванцетти, Николаевка и другие на Донецком направлении — "в зоне ответственности Минобороны России".

"Это заявление Пригожина не соответствует действительности. Я только что был на связи с командиром одной из бригад, которые защищают город. Могу с уверенностью заявить, что украинские силы обороны контролируют намного больший процент территории Бахмута", — проинформировал военный.

Череватый не уточнил, о каком именно проценте контроля ВСУ идет речь.

Своими заявления основатель ЧВК "Вагнер" пытался доказать хоть какую-то победу россиян в городе, который они захватывают уже более 9 месяцев и несут сокрушительные потери.

"Именно поэтому он делает такие заявления", — подытожил cпикер Восточной группировки войск.

Напомним, что украинские пограничники 11 апреля показали видео противостояния превосходящим силам оккупантам в Бахмуте в условиях риска полного окружения. Шесть пограничников Луганского отряда 3 часа удерживали позиции и отбивали вражеские атаки.

Командир штурмовой бригады "Сталевий кордон" Валерий Падитель просил ВС РФ "готовить плавки", ведь украинские бойцы скоро будут отвоевывать территорию.

Британский военный аналитик Майк Кларк ранее предупреждал о скорой развязке битвы за Бахмут. По его сведениям, у ВСУ есть лишь одна дорога на юго-запад и если они потеряют доступ к ней, придется уходить.