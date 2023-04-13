Страта українського полоненого: Пригожин відреагував на звинувачення у бік ПВК "Вагнер"

Євген Пригожин звинуватив колишнього "вагнерівця", який упізнав голоси вбивць, у брехні. Він заявив, що той "пробув два дні у ПВК "Вагнер", тож не може нікого ідентифікувати.

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Засновник російської приватної військової компанії ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заперечує причетність своїх найманців до жорстокого вбивства українського військовополоненого. Про це він заявив у Telegram-каналі "Кепка Пригожина", відповідаючи на запитання редакції видання "Папір".

Пригожин прокоментував заяву засновника проекту Gulgau.net Володимира Осєчкіна про те, що на відео з обезголовленням українського військового присутні "вагнерівці". У своїх висновках Осєчкін спирався на свідчення колишнього командира ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва.

"Я вже говорив про те, що на відео жодним чином не ідентифікується ні ПВК "Вагнер", ні місце Бахмут. Щодо Осечкіна, він абсолютно повний м*дак і пі*дабол. А щодо Андрія Медведєва, я вже говорив про те, Що це чмо, яке пробуло два дні в ПВК "Вагнер", і кого він на хрін може ідентифікувати", — сказав Євген Пригожин.

Підприємець заявив, що звинувачення у бік бійців ПВК "Вагнер" не відповідають дійсності та назвав їх "повною нісенітницею".

Страта українського військового: версія Осєчкіна

Екскомандир ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв, який запросив політичний притулок у Норвегії, сказав Володимиру Осєчкіну, що страту українського військовослужбовця з відрізанням голови здійснили "вагнерівці".

За словами Медведєва, йому вдалося впізнати найманців ПВК "Вагнер" за особливою манерою спілкування. Крім того, один із голосів на відео видався йому знайомим.

"Я зі стовідсотковою гарантією запевняю, це не може бути помилкою, що ці переговори і цей спосіб спілкування позивними та коригування — це вагнерівська фішка. Такого немає в регулярній армії", — повідомив Медведєв.

Осєчкін також оприлюднив висновок свого джерела у ПВК "Вагнер", який підтвердив версію Андрія Медведєва. За його словами, жорстока страта була скоєна навмисно, щоб озлобити українську сторону і запобігти масовій здачі в полон з боку росіян.

Євген Пригожин стверджує, що не знайшов доказів, що "вагнерівці" причетні до жорстокого вбивства полоненого. Він також відкинув припущення журналістів, що події відбувалися під Бахмутом.

Своєю чергою, омбудсмен України Дмитро Лубинець заявив, що наші розвідники вже "приблизно знають", хто саме стоїть за жорстокою карою військовослужбовця у формі ЗСУ.