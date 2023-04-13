Казнь украинского пленного: Пригожин отреагировал на обвинение в сторону ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин обвинил бывшего "вагнеровца", опознавшего голоса убийц, во лжи. Он заявил, что тот "пробыл два дня в ЧВК "Вагнер", поэтому не может никого идентифицировать.

Related video

Основатель российской частной военной компании ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отрицает причастность своих наемников к жестокому убийству украинского военнопленного. Об этом он заявил в Telegram-канале "Кепка Пригожина", отвечая на вопрос редакции издания "Бумага".

Пригожин прокомментировал заявление основателя проекта Gulgau.net Владимира Осечкина о том, что на видео с обезглавливанием украинского военного присутствуют "вагнеровцы". В своих выводах Осечкин опирался на показания бывшего командира ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева.

"Я уже говорил о том, что на видео никаким образом не идентифицируется ни ЧВК "Вагнер", ни место Бахмут. Что касается Осечкина, он абсолютно полный м*дак и пи*дабол. А что касается Андрея Медведева, я уже говорил о том, что это чмо, которое пробыло два дня в ЧВК "Вагнер", и кого он на хрен может идентифицировать", — сказал Евгений Пригожин.

Предприниматель заявил, что обвинения в сторону бойцов ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и назвал их "полной чушью".

Казнь украинского военного: версия Осечкина

Экс-командир ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, который запросил политическое убежище в Норвегии, сказал Владимиру Осечкину, что казнь украинского военнослужащего с отрезанием головы осуществили "вагнеровцы".

По словам Медведева, ему удалось опознать наемников ЧВК "Вагнер" по особой манере общения. Кроме того, один из голосов на видео показался ему знакомым.

"Я со стопроцентной гарантией заверяю, это не может быть ошибкой, что эти переговоры и этот способ общения позывными и корректировки — это вагнеровская фишка. Такого нет в регулярной армии", — сообщил Медведев.

Осечкин также обнародовал заключение своего источника в ЧВК "Вагнер", который подтвердил версию Андрея Медведева. По его словам, жестокая казнь была совершена намеренно, чтобы озлобить украинскую сторону и предотвратить массовую сдачу в плен со стороны россиян.

Евгений Пригожин утверждает, что не нашел доказательств тому, что "вагнеровцы" причастны к жестокому убийству пленного. Он также отверг предположение журналистов о том, что события происходили под Бахмутом.

В свою очередь, омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что наши разведчики уже "приблизительно знают", кто именно стоит за жестокой казнью военнослужащего в форме ВСУ.