Казнь украинского военного: экс-командир ЧВК "Вагнер" опознал убийц по голосу (видео)

По словам сбежавшего в Норвегию Андрея Медведева, на видео можно услышать особый сленг, на котором общаются лишь наемники ЧВК "Вагнер". Он также заявил, что один из голосов кажется ему знакомым.

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Бывший командир ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев считает, что жестокую казнь украинского военнопленного с отрезанием головы осуществили "вагнеровцы". Об этом он сказал основателю проекта Gulagu net Владимиру Осечкину 12 апреля.

Медведев, который запросил политическое убежище в Норвегии и пребывает в депортационной тюрьме, дважды прослушал видео с казнью и поделился своими выводами.

"Как для меня, картина обыденная. Выходили на штурм позиции, увидели противника, кто-то сдался в плен", — сказал бывший "вагнеровец".

По его словам, сленг российских военнослужащих указывает на их принадлежность к ЧВК "Вагнер". Кроме того, преступники были одеты в "обычный стандартный костюм" наемников.

"Я со стопроцентной гарантией заверяю, это не может быть ошибкой, что эти переговоры и этот способ общения позывными и корректировки — это вагнеровская фишка. Такого нет в регулярной армии", — заключил Андрей Медведев.

Андрей Медведев опознал голоса убийц украинского военнопленного

Как отмечает Медведев, "вагнеровцы" говорили о том, что они "поймали наемника". Голос на видео показался экс-военному знакомым, однако он пока не смог определить, кому именно он принадлежит.

Андрей Медведев заявил, что готов сотрудничать с международным расследованием и украинским следствием в деле о казни украинского защитника.

Позже Telegram-канал Gulagu.net также опубликовал комментарий своего источника в ЧВК "Вагнер", который подтвердил предположение Медведева.

"Андрей прав, тоже слышал — это "музыканты". Ну, по слухам, это специально, чтобы озлобить ту сторону. Так как участились случаи сдачи в плен с нашей стороны. Это все, что слышно", — заявил источник.

Авторы канала отмечают, что, согласно показаниям бывших и действующих "вагнеровцев", обезглавливание украинского военнопленного и другие подобные случаи были санкционированы командиром ЧВК "Вагнер" Дмитрием Уткиным.

Напомним, что вечером, 11 апреля, в Telegram-канале российского блогера и основателя объединения "Мужское государство" Владислава Позднякова появилось видео, в котором россияне отрезали голову живому мужчине, похожему на украинского военнослужащего.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что не обнаружил причастности своих наемников к жестокому убийству украинского военного. Он также заявил, что "плохо, когда людям отрезают головы".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал видео казни военнопленного "ужасными кадрами", однако добавил, что его необходимо "проверить на достоверность".