Страта українського військового: екскомандир ПВК "Вагнер" впізнав убивць за голосом (відео)

За словами Андрія Медведєва, що втік до Норвегії, на відео можна почути особливий сленг, на якому спілкуються лише найманці ПВК "Вагнер". Він також заявив, що один із голосів здається йому знайомим.

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Колишній командир ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв вважає, що жорстоку страту українського військовополоненого з відрізанням голови здійснили "вагнерівці". Про це він сказав засновнику проекту Gulagu net Володимиру Осєчкіну 12 квітня.

Медведєв, який запросив політичний притулок у Норвегії та перебуває в депортаційній в'язниці, двічі прослухав відео зі стратою та поділився своїми висновками.

"Як для мене, картина буденна. Виходили на штурм позиції, побачили противника, хтось здався в полон", — сказав колишній "вагнерівець".

За його словами, сленг російських військовослужбовців вказує на їхню приналежність до ПВК "Вагнер". Крім того, злочинці були одягнені у "звичайний стандартний костюм" найманців.

"Я зі стовідсотковою гарантією запевняю, це не може бути помилкою, що ці переговори і цей спосіб спілкування позивними та коригування — це вагнерівська фішка. Такого немає в регулярній армії", — сказав Андрій Медведєв.

Андрій Медведєв впізнав голоси вбивць українського військовополоненого

Як зазначає Медведєв, "вагнерівці" говорили про те, що вони "зловили найманця". Голос на відео здався ексвійськовому знайомим, проте він поки що не зміг визначити, кому саме він належить.

Андрій Медведєв заявив, що готовий співпрацювати з міжнародним розслідуванням та українським слідством у справі про страту українського захисника.

Пізніше Telegram-канал Gulagu.net також опублікував коментар свого джерела у ПВК "Вагнер", який підтвердив припущення Медведєва.

"Андрій правий, теж чув — це "музиканти". Ну, за чутками, це спеціально, щоб озлобити той бік. Тому що почастішали випадки здачі в полон з нашого боку. Це все, що чути", — заявило джерело.

Автори каналу зазначають, що, згідно зі свідченнями колишніх і чинних "вагнерівців", обезголовлення українського військовополоненого та інші подібні випадки були санкціоновані командиром ПВК "Вагнер" Дмитром Уткіним.

Нагадаємо, що ввечері, 11 квітня, у Telegram-каналі російського блогера та засновника об'єднання "Чоловіча держава" Владислава Позднякова з'явилося відео, в якому росіяни відрізали голову живому чоловікові, схожому на українського військовослужбовця.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин стверджує, що не виявив причетності своїх найманців до жорстокого вбивства українського військового. Він також заявив, що "погано, коли людям відрізають голови".

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав відео страти військовополоненого "жахливими кадрами", проте додав, що його необхідно "перевірити на правдивість".