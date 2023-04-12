Казнь украинского военного: что известно о жесткой расправе над защитником Украины

Российские оккупанты совершили очередное военное преступление, поэтому все украинские лидеры призывают помогать украинской армии, чтобы разгромить захватчиков. В Кремле в это время говорят о том, что необходимо проверить правдивость ролика.

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11 апреля в телеграмм-каналах начали распространять видео, на котором проводится жестокое убийство бойца, похожего на украинского. Военные на видео имеют белые повязки, которые характерны для российских военных. Фокус собрал все, что известно об очередном российском военном преступлении, а также реакции на это украинских и западных политиков и военных.

Казнь украинского военного: кто причастен к убийству

По данным журналиста Дениса Казанского, к смертной казни украинского военнопленного может быть причастен российский военный Егор Гузенко, ведущий свой телеграм-канал "Тринадцатый". У него была публикация, на которой изображен русский военный с оторванной головой в руке. Подпись к иллюстрации была такой: "отсылка к древнегреческим мифам".

Публикация российского оккупанта Фото: скриншот

Сам видеоролик первым выложил основатель российского экстремистского мужского движения "Мужское государство" Владислав Поздняков в 22:42. На кадрах слышны переговоры по рации, которая была у оккупанта, орудовавшего ножом. В определенный момент звучит фраза "Работаем, братья!"

После того как они отрезают голову, прозвучала фраза, чтобы выбросить в мешок голову и отправить командиру. В конце видеоролика палачи показали разгрузку казненного бойца, на котором были украинские знаки отличия, в частности желтая лента. Она является характерной отметкой Вооруженных сил Украины.

Редакция не публикует ролик в связи с этическими соображениями.

Казнь украинского военнопленного: для чего ВС РФ делают видео публичными

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что видео зверств российских оккупантов использует Кремль, чтобы запугать своих военных сдаваться в плен. Они ожидают, что после таких роликов украинские военные будут поступать так же.

"Периодические обнародования видео зверств российских военных (мы видели недавно казнь украинского бойца за лозунг "Слава Украине") раз в несколько недель или месяц — это целенаправленная государственная политика РФ", — заявил Юсов.

В международном волонтерском объединении InformNapalm отмечают, что российский неонацист Алексей Мильчаков из ДШГ "Русич" в подписи к видео написал, что постепенно будут и дальше всплывать такие записи. По мнению объединения, Мильчаков не лжет, среди российских оккупантов действительно распространены разные формы извращений и пыток.

"Такими снимаемыми на камеру убийствами они "связывают кровью военных преступлений" новичков в своих подразделениях, чтобы у них не было мыслей сдаться. Практика распространена в мире криминальных и террористических группировок", — пишут в Inform Napalm.

При этом волонтерское объединение подчеркивают, что информацию о казни пленных они имели еще летом 2014 года. Но тогда были только устные свидетельства родственников или знакомых членов InformNapalm. Жертвами палачей тогда становились не только мужчины, но и женщины, которых перед этим насиловали.

Казнь украинского военного — реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал казнь украинского военного. Он заявил, что это видео и является реальной Россией. Оккупанты это делают не случайно, такие случаи были уже не раз. Поэтому ответственных ждет наказание, а украинцев Владимир Зеленский призвал максимально помогать армии, чтобы победить и разгромить оккупационные силы.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что спецслужба начала расследование казни украинского военного. Все ответственные будут наказаны и предстанут перед судом.

"Мы найдем этих нелюдей. Если нужно будет – достанем повсюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание", — отметил Малюк.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба возмутился, что в то время пока российские военные совершают военные преступления, сама Россия председательствует в Совете Безопасности ООН. Поэтому он призвал российских террористов изгнать как из Украины, так и ООН, а также привлечь их к ответственности.

Также в Минобороны работают над тем, чтобы установить имя украинского защитника, жестоко убитого российскими захватчиками.

Что говорят в Кремле о казни украинского военнопленного?

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявляет, что видео с отрезанием головы бойцу нужно проверить на правдивость. Если кадры окажутся правдивыми, может начаться проверка, кто это сделал, и при каких обстоятельствах, а также какая сторона.