"Хуже ИГИЛ": Кулеба потребовал исключить РФ из ООН после казни украинских солдат

Министр возмутился тем, что страна, чьи солдаты совершают военные преступления в Украине, председательствует в Совете Безопасности ООН.

Related video

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба требует исключить Россию из Совета безопасности ООН и организации в целом, комментируя распространившееся по сети видео с казнью украинского солдата. Об этом он написал в среду, 12 апреля в своем Twitter.

"В Сети распространяется ужасающее видео, на котором российские военные обезглавливают украинского военнопленного. Абсурдно, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН. Российских террористов надо выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за свои преступления", — пишет Кулеба.

В тот же день, на видео с казнью солдата ВСУ отреагировал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Мы все еще говорим о какой-то потребности в диалоге и совместных соревнованиях на Олимпийских играх? О чем вообще может идти речь? Эстония останется рядом с Украиной и продолжит поддерживать ее. До ее победы", – пишет он в своем Twitter.

3 апреля стало известно, что на протяжении всего месяца Россия будет председательствовать в Совете безопасности ООН.

Напомним, 11 апреля социальные сети потрясло видео с жестоким убийством пленного бойца, на котором снято, как оккупанты отрезают мужчине, похожему на украинского военного, голову живьем. На жестокую казнь отреагировали все силовые ведомства Украины и ОП.

На следующий день, Служба безопасности Украины объявила о начале досудебного расследования этого военного преступления.