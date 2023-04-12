"Гірше за ІДІЛ": Кулеба вимагає виключити РФ з ООН після страти українських солдатів

Міністр обурився тим, що країна, чиї солдати скоюють військові злочини в Україні, головує у Раді Безпеки ООН.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вимагає виключити Росію з Ради безпеки ООН та організації в цілому, коментуючи відео з стратою українського солдата, що поширилося по мережі. Про це він написав у середу, 12 квітня, у своєму Twitter.

"У Мережі поширюється жахливе відео, на якому російські військові обезголовлюють українського військовополоненого. Абсурдно, що Росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в РБ ООН. Російських терористів треба вигнати з України та ООН і притягнути до відповідальності за свої злочини", — пише Кулеба.

У той же день на відео зі стратою солдата ЗСУ відреагував міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

"Ми все ще говоримо про якусь потребу в діалозі та спільні змагання на Олімпійських іграх? Про що взагалі може йти мова? Естонія залишиться поряд з Україною і продовжить підтримувати її. До її перемоги", – пише він у своєму Twitter.

3 квітня стало відомо, що протягом усього місяця Росія головуватиме у Раді безпеки ООН.

Нагадаємо, 11 квітня соціальні мережі вразило відео з жорстоким вбивством полоненого бійця, на якому знято, як окупанти відрізають чоловікові, схожому на українського військового, голову живцем. На жорстоку кару відреагували всі силові відомства України та ОП.

Наступного дня Служба безпеки України оголосила про початок досудового розслідування цього військового злочину.