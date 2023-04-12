Страта українського військового: що відомо про жорстку розправу над захисником України

Російські окупанти здійснили черговий воєнний злочин, тому всі українські лідери закликають допомагати українській армії, щоб розгромити загарбників. В Кремлі тим часом кажуть про те, що необхідно перевірити правдивість ролику.

Related video

11 квітня в телеграм-каналах почали розповсюджувати відео, на якому проводиться жорстоке вбивство бійця, який схожий на українського. Кати на відео мають білі повʼязки, які характерні для російських військових. Фокус зібрав все, що відомо про черговий російський воєнний злочин, а також реакцію на це українських і західних політиків та військових.

Страта українського військового: хто причетний до вбивства

За даними журналіста Дениса Казанського, до страти українського військовополоненого може бути причетний російський військовий Єгор Гузенко, який веде свій телеграм-канал "Тринадцятий". В нього була публікація, на якій зображений російський військовий з відірваною головою в руці. Підпис до ілюстрації був таким: "відсилання до давньогрецьких міфів".

Публікація росйіського окупанта Фото: скріншот

Сам відеоролик першим виклав засновник російського екстремістського чоловічого руху "Чоловіча держава" Владислав Поздняков о 22:42. На кадрах чутно переговори по рації, яка була в того окупанта, що орудував ножем. В певний момент звучить фраза "Працюємо, брати!"

Після того як вони відрізають голову, прозвучала фраза, щоб викинути у мішок голову й відправити командиру. В кінці відеоролика кати показали бронежилет-розвантаження закатованого, на якому були українські відзнаки, зокрема жовта стрічка, яка є характерною розпізнавальною позначкою Збройних сил України.

Редакція не публікує ролик у звʼязку з етичними міркуваннями.

Страта українського військовополоненого: для чого ЗС РФ роблять відео публічними

В Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що відео звірств російських окупантів використовує Кремль, щоб залякати своїх військових здаватися у полон. Вони очікують, що після таких роликів українські військові вчинятимуть так само.

"Періодичні оприлюднення відео звірств російських військових (ми бачили нещодавно страту українського бійця за гасло "Слава Україні") раз на кілька тижнів чи місяць — це цілеспрямована державна політика РФ", — заявив Юсов.

У міжнародному волонтерському обʼєднанні InformNapalm зазначають, що російській неонацист Олексій Мільчаков з ДШГ "Русич" у підписі до відео написав, що поступово будуть і далі спливати такі записи. На думку обʼєднання, Мільчаков не бреше, серед російських окупантів дійсно поширені різні форми збочень і катувань.

"Такими вбивствами, які знімаються на камеру вони "пов'язують кров'ю воєнних злочинів" новачків у своїх підрозділах, щоб у них не було думок здатися. Поширена практика у світі кримінальних та терористичних угрупувань", — пишуть в Inform Napalm.

При цьому волонтерське обʼєднання підкреслюють, що інформацію про страту полонених вони мали ще влітку 2014 року. Але тоді були лише усні свідчення від родичів чи знайомих членів InformNapalm. Жертвами катів тоді ставали не тільки чоловікам, а й жінки, яких перед тим гвалтували.

Страта українського військового — реакція України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував страту українського військового. Він заявив, що оце відео і є реальною Росією. Окупанти це роблять не випадково, такі випадки були вже не раз. Тому відповідальних чекатиме покарання, а українців Володимир Зеленський закликав максимально допомагати армії, щоб перемогти й розгромити окупаційні сили.

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що спецслужба почала розслідування страти українського військового. Всі відповідальні будуть покарані й постануть перед судом.

"Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо потрібно буде — дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі або з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", — наголосив Малюк.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обурився, що в той час поки російські військові скоюють воєнні злочини, сама Росія головує у Раді Безпеки ООН. Тому він закликав російських терористів вигнати як з України, так і з ООН, а також притягнути їх до відповідальності.

Також в Міноборони працюють над тим, щоб встановити імʼя українського захисника, якого жорстоко вбили російські загарбники.

Що кажуть в Кремлі про страту українського військовополоненого?

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявляє, що відео з відрізанням голови бійцю треба перевірити на правдивість. Якщо кадри виявляться правдивими, то може початись перевірка, хто це зробив, і при яких обставинах, а також чия сторона.