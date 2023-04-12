"Залякують своїх": у ГУР розповіли, навіщо оккупанти показали страту українського бійця

Відео звірств російських загарбників, за даними розвідки, також використовуються в інтересах Кремля. Росіяни подібними стратами залякують своїх армійців, щоб ті не здавалися у полон, очікуючи такого ж ставлення з боку ЗСУ.

Related video

У Головному управлінні розвідки прокоментували оприлюднені росіянами кадри жорсткого вбивства українського захисника. Відео обезголовлення бійця опублікували для сіяння паніки. Про це сьогодні, 12 квітня, повідомив журналістам в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов.

"Йдеться про незаконну страту з боку терористів, з боку держави-окупанта. Це черговий кричущий факт порушення усіх можливих і неможливих норм і правил ведення війни", — заявив Юсов.

Він розповів, що нині перевірється зміст відео, встановлюється локація та особистість вбитого бійця.

Юсов підкреслив, що світ має відреагувати на кадри страти не співчуттям або обуренням, а спільними зусиллями для притягнення винних до відповідальності. Публікація відео жорсткого вбивства, на думку представника ГУР, свідчить, що "геноцидна політика" є державною у Росії.

"Періодичні оприлюднення відео звірств російських військових (ми бачили нещодавно страту українського бійця за гасло "Слава Україні") раз на кілька тижнів чи місяць — це цілеспрямована державна політика РФ", — заявив Юсов.

У ГУР вважають, що мета публікації відео вбивств — сіяння паніки та деморалізація військових. Окрім того, за словами Юсова, "публічними катуваннями та стратами" росіяни залякують власних армійців, щоб ті боялися здаватись у полон. Представник управління підкреслив, що Україна дотримується Женевських конвенцій.

"Це все — злочини, які мають бути розслідувані й за які мають бути покарані", — зазначив Юсов.

Нагадаємо, відео страти українського військового опублікував вчора, 11 квітня, засновник російського екстремістського чоловічого руху Владислав Поздняков. На кадрах загарбники жорстоко вбивають бійця, після чого обговорюють пропозицію відправити його голову командиру.

Сьогодні, 12 квітня, в американському ЗМІ CNN повідомили, що минулого тижня в мережі з’явилося два відео обезголовлення захисників України. Журналісти розповіли, що є підстави вважати їх кадрами двох окремих подій.