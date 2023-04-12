"Запугивают своих": в ГУР рассказали, зачем оккупанты показали казнь украинского бойца

Видео зверств российских захватчиков, по данным разведки, также используются в интересах Кремля. Россияне подобными казнями запугивают своих армейцев, чтобы те не сдавались в плен, ожидая такого же отношения со стороны ВСУ.

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В Главном управлении разведки прокомментировали обнародованные россиянами кадры жестокого убийства украинского защитника. Видео обезглавливания бойца опубликовали для сеяния паники. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщил журналистам в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.

"Речь идет о незаконной казни со стороны террористов, со стороны государства-оккупанта. Это очередной вопиющий факт нарушения всех возможных и невозможных норм и правил ведения войны", — заявил Юсов.

Он рассказал, что проверяется содержание видео, устанавливается локация и личность убитого бойца.

Юсов подчеркнул, что мир должен отреагировать на кадры смертной казни не сочувствием или возмущением, а совместными усилиями для привлечения виновных к ответственности. Публикация видео жесткого убийства, по мнению представителя ГУР, свидетельствует, что "геноцидная политика" является государственной в России.

"Периодические обнародования видео зверств российских военных (мы видели недавно казнь украинского бойца за лозунг "Слава Украине") раз в несколько недель или месяц — это целенаправленная государственная политика РФ", — заявил Юсов.

В ГУР считают, что цель публикации видео убийств – сеяние паники и деморализация военных. Кроме того, по словам Юсова, "публичными пытками и казнями" россияне запугивают собственных армейцев, чтобы те боялись сдаваться в плен. Представитель управления подчеркнул, что Украина придерживается Женевских конвенций.

"Это все — преступления, которые должны быть расследованы и за которые должны быть наказаны", — отметил Юсов.

Напомним, видео казни украинского военного опубликовал вчера, 11 апреля, основатель русского экстремистского мужского движения Владислав Поздняков. На кадрах захватчики жестоко убивают бойца, после чего обсуждают предложение отправить его главу командиру.

Сегодня, 12 апреля, в американском СМИ CNN сообщили, что на прошлой неделе в сети появилось два видео обезглавливания защитников Украины. Журналисты рассказали, что есть основания считать их кадрами двух отдельных событий.