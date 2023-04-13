Разведка предварительно уже установила исполнителя казни украинского бойца, – Лубинец (видео)

Украинские силовики, по словам омбудсмена, не только установили вероятных участников военного преступления, но и узнали, когда и в какой местности казнили солдата Сил обороны.

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В украинской разведке уже "приблизительно знают", кто казнил мужчину в военной форме с шевронами ВСУ на видео, которое облетело сети. Об этом в эфире программы "Свобода. Ранок" сказал уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец.

По его словам, накануне он разговаривал с представителями украинской разведки по этому поводу и те сообщили о сдвигах по этому делу.

"По их предположениям, они примерно знают, кто это сделал, в какой местности, и кто непосредственно в этом участвовал, в том числе кто непосредственно был исполнителем", — сказал Лубинец.

Он отметил, что больше деталей сообщить не может и что разведка Украины, по его мнению, сработала эффективно.

Напомним, что 11 апреля в телеграм-каналах начали распространять видео, на котором проводится жестокое убийство бойца, похожего на украинского. Палачи на видео имеют белые повязки, которые характерны для российских военных.

Видео, на котором российские оккупанты отрезают голову украинскому защитнику, шокировало цивилизованный мир. На бесчеловечную жестокость россиян отреагировали в Европейском союзе.

Телеканал CNN 12 апреля сообщил, что есть еще одно видео по обезглавлению военнослужащего ВСУ.