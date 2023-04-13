Розвідка попередньо вже встановила виконавця страти українського бійця, – Лубінець (відео)

Українські силовики, за словами омбудсмена, не лише встановили ймовірних учасників воєнного злочину, а й дізналися, коли та у якій місцевості стратили солдата Сил оборони.

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В українській розвідці вже "приблизно знають", хто стратив чоловіка у військовій формі з шевронами ЗСУ на відео, яке облетіло мережі. Про це в ефірі програми "Свобода. Ранок" сказав уповноважений із прав людини в Україні Дмитро Лубінець.

За його словами, напередодні він мав розмову з представниками української розвідки з цього приводу і ті повідомили про зрушення у цій справі.

"За їхніми припущеннями, вони приблизно знають хто це зробив, в якій місцевості, і хто безпосередньо в цьому брав участь, в тому числі хто безпосередньо був виконавцем", – сказав Лубінець.

Він зауважив, що більше деталей повідомити не може і що розвідка України, на його погляд, спрацювала ефективно.

Нагадаємо, що 11 квітня в телеграм-каналах почали розповсюджувати відео, на якому проводиться жорстоке вбивство бійця, який схожий на українського. Кати на відео мають білі повʼязки, які характерні для російських військових.

Відео, на якому російські окупанти відрізають голову українському захиснику, шокувало цивілізований світ. На нелюдську жорстокість росіян відреагували в Європейському союзі.

Телеканал CNN 12 квітня повідомив, що є ще одне відео з обезголовленням військовослужбовця ЗСУ.