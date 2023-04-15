Пригожин хочет воспользоваться военной неудачей РФ после контрнаступления ВСУ, — ISW

По словам аналитиков, в РФ есть некое "глубинное государство". Оно состоит чиновников и бизнесменов, которые хотят возобновить отношения с Западом. Поэтому они готовы "предать" Россию.

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин собирается воспользоваться военным поражением России после контрнаступления ВСУ. Он уже готовит информационную почву к тому, что ВС РФ потерпит очередное поражение. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 14 апреля говорится, что Пригожин опубликовал эссе, в котором говорит, что контрнаступление Украины скорее увенчается успехом, чем провалом. Он предупредил, что "глубинное государство" РФ, которое состоит из финансовых элит, олигархов и чиновников, находится в кризисе. Так, ВС РФ не смогли быстро добиться победы в 2022 году, провести блицкриг. Более того, потерпели несколько очень болезненных поражений.

По мнению Пригожина, "глубинное государство" занимается саботажем в РФ и не дает ей достигнуть "победы" в Украине, так как хочет возобновить свою комфортную жизнь и дружбу с Западом. По его мнению, внутренние врагу будут подталкивать Кремль к уступкам, равносильным предательству РФ.

Также, как считает командир "вагнеровцев", необходимо игнорировать интересы "глубинного" государства, а продолжать воевать в Украине до "победного конца".

"Пригожин заявил, что российские военные не могут сейчас прекратить боевые действия, несмотря на нынешние территориальные приобретения России, потому что украинское государство трансформировалось, а неоккупированная Украина теперь политически выступает против Кремля", — сказано в отчете.

По его мнению, любое военное поражение приведет к "всплеску национальных чувств" в России.

"Радикальные национальные чувства воспрянут как после любого военного поражения, российская военная промышленность начнет работать с десятикратным усилием", — написал он.

В нем он также отметил, что Вооруженные силы Украины хорошо подготовились к контрнаступлению и не испытывают недостатков в военной технике.

"И либо ВСУ будут разгромлены в честной драке, либо Россия залижет раны, накопит мускулы и вновь порвет соперников в честном бою. Поэтому я считаю, что вариант договорняков невозможен для будущего России", — написал Пригожин в своем эссе.

Напомним, что Пригожин в своем эссе также заявил, что "глубинное государство" может объявить, что РФ уже практически выполнила все "задания" в Украине и может поставить в этой войне точку. Украину он назвал "национально-ориентированным государством", которому Евросоюз готов давать миллиарды долларов на войну с Россией.

Кроме того, 13 апреля Пригожин отреагировал на обвинение в казни украинского военного в сторону ЧВК "Вагнер". Он обвинил бывшего "вагнеровца", опознавшего голоса убийц, во лжи. Кроме того, Пригожин заявил, что тот "пробыл два дня в ЧВК "Вагнер", поэтому не может никого идентифицировать.