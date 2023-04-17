Заочной арест Путина: в РФ предлагают судить граждан, поддерживающих решение Гааги

Россиян, которые поддерживают решения Гаагского суда, равно как и других международных организаций, могут лишить свободы на пять лет или же потребовать оплатить штраф размере до миллиона рублей.

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В России хотят ввести уголовное наказание для тех россиян, которые будут содействовать Гаагскому суду, заочно арестовавшему Владимира Путина. Соответсвующий документ уже зарегистрировали в Госдуме РФ представители парламентского большинства "Единая Россия".

Известно, что профильный Комитет по госстроительству и законодательству поддержал поправку о введении уголовной ответственности с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы за содействие международному суду в Гааге.

Наказание распространяется также на тех граждан, содействующих любой международной организации, в которую не входит Россия.

Кроме того новая статься Уголовного кодекса РФ (под номером 284.3.) предполагает штраф в размере 300 тыс. до 1 млн рублей.

"Это позволит нам защитить страну от незаконных и недружественных в отношении России действий различных международных организаций", — заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Таким образом документ, который дополнили новой статьей о лишении свободы россиян за помощь международным организациям, рекомендовали рассмотреть во втором чтении.

Напомним, в декабре 2022 года пропагандистам из РФ запретили говорить о второй волне мобилизации. Из администрации Путина поступило негласное распоряжение не распространять заявления о мобилизации, даже если они прозвучали в Госдуме или в Совете Федерации.

Мы также писали о том, что в сентябре 2022 года в России задержанным на акциях против мобилизации вручали повестки в военкоматы. Тогда митинги прошли в Архангельске, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Красноярске, Москве, Новосибирске, Перми, Санкт-Петербурге, Уфе.