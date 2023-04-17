Заочний арешт Путіна: у РФ пропонують судити громадян, які підтримують рішення Гааги

Росіян, які підтримують рішення Гаазького суду, так само, як і інших міжнародних організацій, можуть позбавити волі на п'ять років або вимагати сплатити штраф у розмірі до мільйона рублів.

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У Росії хочуть запровадити кримінальне покарання для тих росіян, які сприятимуть Гаазькому суду, котрий заочно заарештував Володимира Путіна. Відповідний документ вже зареєстрували в Держдумі РФ представники парламентської більшості "Єдина Росія".

Відомо, що профільний Комітет із держбудівництва та законодавства підтримав поправку щодо запровадження кримінальної відповідальності з максимальним покаранням до п'яти років позбавлення волі за сприяння міжнародному суду в Гаазі.

Покарання поширюється на тих громадян, які сприяють будь-якій міжнародній організації, до якої не входить Росія.

Крім того, нова стаття Кримінального кодексу РФ (під номером 284.3.) передбачає штраф у розмірі 300 тис. до 1 млн рублів.

"Це дозволить нам захистити країну від незаконних і недружніх щодо Росії дій різних міжнародних організацій", — заявив депутат Держдуми Павло Крашенінніков.

Документ, який доповнили новою статтею про позбавлення волі росіян за допомогу міжнародним організаціям, рекомендували розглянути в другому читанні.

Нагадаємо, у грудні 2022 року пропагандистам із РФ заборонили говорити про другу хвилю мобілізації. З адміністрації Путіна надійшло негласне розпорядження не поширювати заяви про мобілізацію, навіть якщо вони прозвучали в Держдумі чи Раді Федерації.

Ми також писали про те, що у вересні 2022 року в Росії затриманим на акціях проти мобілізації вручали повістки у військкомати. Тоді мітинги пройшли в Архангельську, Єкатеринбурзі, Іжевську, Іркутську, Красноярську, Москві, Новосибірську, Пермі, Санкт-Петербурзі, Уфі.