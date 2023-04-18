Зустріч Путіна з главою Міноборони КНР не посприяла розширенню співпраці між країнами, — ISW

Очільник Кремля Путін продовжує намагатися представити РФ як рівноправного оборонного партнера Китаю, однак ні візит Цзіньпіна, ні переговори з Шанфу цьому не посприяли.

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Зустріч президента РФ Володимира Путіна та очільника Міністерства оборони Китаю Лі Шанфу не поглибила співпрацю між Росією та Китаєм. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 17 квітня.

Офіційні протоколи зустрічі обох сторін не містять жодних згадок про війну Росії проти України. Крім цього речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь підтвердив намір КНР сприяти мирним переговорам в Україні та продовженню співпраці, про яку раніше домовилися Сі та Путін.

"Путін не зміг забезпечити необмежене двостороннє партнерство з Китаєм під час візиту Сі до Москви, і ймовірно, що зустріч Лі та Путіна не розширила сферу російсько-китайської співпраці", — йдеться в повідомленні Інституту.

Нагадаємо, що очільник китайського Міноборони прибув до Росії 16 квітня. Перед рукостисканням з Путіним він віддав російському президентові честь і зазначив, що у Москви та Пекіна "дуже міцні відносини, які переважають союзи часів холодної війни". Як заявив член Держради КНР і міністр оборони країни Лі Шанфу, стосунки Росії та Китаю останнім часом покращилися.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину вдалося відновити прихильність Путіна. "Вагнерівці" почали отримувати боєприпаси та підкріплення, а Держдума РФ має намір розглянути питання надання статусу ветерана учасникам ПВК.

У Росії хочуть карати тих росіян, хто вважає правомірним рішення Гаазького суду про арешт Путіна. Відповідний документ вже зареєстрували в Держдумі РФ представники парламентської більшості "Єдина Росія".