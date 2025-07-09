СБУ затримала шпигунів із Китаю: батько і син "полювали" на дані про ракети "Нептун" (фото)

Двоє громадян Китаю хотіли вивезти секретну документацію ракетного комплексу "Нептун" і передати її спецслужбам у Пекіні. Контррозвідники затримали їх у Києві.

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Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) затримала китайських шпигунів, які збирали дані про секретні технології виробництва українських протикорабельних ракет "Нептун". Про це повідомила пресслужба СБУ.

СБУ зазначає, що унікальне озброєння Сил оборони України призначене для вогневого ураження всіх видів бойових і десантних кораблів. Саме "Нептун" знищив ракетний крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту РФ.

Одним із китайських шпигунів виявився 24-річний колишній студент технічного вишу столиці. Він перебував у Києві після відрахування за академічну неуспішність у 2023 році.

Ще одним фігурантом став його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично приїжджав в Україну для координації агентурної роботи свого сина.

Колишній студент намагався завербувати українця, який мав стосунок до розробок новітніх озброєнь Сил оборони. Контррозвідники СБУ викрили шпигуна на початковому етапі його розвідувальної активності.

Громадянина Китаю затримали "на гарячому" під час передачі секретних документів. Також вдалося затримати його батька, який мав передати секретні дані спецслужбам КНР.

Під час обшуку в них вилучили телефони з доказами листування та координацією шпигунської діяльності. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство), їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російські спецслужби створили розгалужену мережу шпигунів у Франції. Агенти викрадали військові секрети, особливо їх цікавили лазери та напівпровідники.

У травні 2025 року СБУ затримала агентів Угорщини в Закарпатській області. Вони збирали дані про місця дислокації наземних і повітряних підрозділів ЗСУ.