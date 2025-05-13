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13 атак: розвідка Франції виявила мережу шпигунів РФ, які викрадали військові технології

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Фото: выборы в Мексике | Російська розвідка створила мережу агентів у Франції (ілюстративне фото)

Спецслужби Російської Федерації створили у Франції розгалужену мережу шпигунів, які викрадали військові секрети та зламували акаунти урядовців. Французькі спецслужби з'ясували, що росіяни особливо цікавились лазерами та напівпровідниками.

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Про шпигунів РФ у Франції написало медіа L’Express.

Медіа повідомило про звіт "Російські загрози та дії проти Франції", створений двома відомствами — Генеральним директоратом внутрішньої безпеки (DGSI, займається розвідкою) та Генеральним директоратом зовнішньої безпеки (DGSE, контррозвідка). Звіт складається з 16 сторінок, на яких викривається діяльність спецслужб президент РФ Володимира Путіна. Журналісти навели деякі деталі таємного документа і назвали його "жахливим". Розслідування DGSI та DGSE підсумували, що Путін проводить проти Франції 13 спецоперацій.

"13 нападів Путіна у Франції. Жахливий звіт секретної служби. Крадіжка комп'ютерів, ядерні загрози, відключення електроенергії, шпигунство в Політехнічному інституті. Росія щодня атакує Францію, згідно з конфіденційним документом DGSI та DGSE", — написало медіа.

Шпигуни РФ — деталі

Журналісти повідомили, що звіт розвідки та контррозвідки писався з березня по квітень 2024 року. Медіа назвало документ "запаморочливим": серед іншого у ньому ідеться про можливість ракетного удару РФ по території Франції. Спецслужби Франції описали 13 спецоперацій Путіна.

  1. У Політехнічному інституті росіяни шпигували за технологіями створення надпотужного лазера. Крім того, мішенями стали низка інших дослідницьких центрів.
  2. В інженера оборонного відомства викрали комп'ютер в аеропорту, а перед цим отримали доступ до його вмісту. Французькі спецслужби написали про "наївність" урядовців і попередили, що їм потрібно їздити за кордон з чистими телефонами.
  3. Шпигуни намагаються підібратись до працівників міністерств в будь-якому місці — у барі, на роботі тощо. При цьому для вербування можуть використовувати жінок, які "спокушають політичних лідерів".
  4. Росіяни зламали електронну пошту працівників Міноборони Франції.
  5. Кремль створив нелегальну мережу закупівель мікросхем компанії Ommic. Шпигуни діяли з 2014 року, вказано у звіті.
  6. Підозрюють саботаж у сфері енергетики. Спецслужби побоюються, що росіяни можуть проникнути на інфраструктурні об'єкти та відключити їх.
  7. Планування терактів на Олімпійських іграх-2024 у Франції.
  8. У 2023 році — злам пошти працівників компанії KNDS France, яка випускає САУ "Цезар" для України. Крім того, у 2021 російські хакери зламали системи лікарні Dax, яку так і не відновили.
  9. 24 лютого 2022 року відбулась масштабна кібератака РФ, через яку перестали працювати 40 тис. модемів Viasat у Франції.
  10. Допомога Ірану, який виробляє все більш потужні балістичні ракети.
  11. Побоюються застосування ядерної зброї РФ. При цьому особливу увагу звернули на ракету "Орешник": з дальністю 3000-5000 км вона дістає до Франції.
  12. Москва створила мережу поширення фейків в інтересах ХАМАС.
  13. Дискредитація президента Франції Емманюеля Макрона. У звіті вказано, що росіяни запустили мережу тролів, які намагались розгнівати його прихильників.

"У повітрі, у космосі, під водою, у місцях сили, на кіберфронті… Приклади накопичуються і вказують на одне: скрізь, де можуть, люди Володимира Путіна кидаються на Францію", — ідеться у статті.

Зазначимо, у березні 2024 року видання Financial Time розповіло про діяльність шпигунів РФ, які діють через дипломатів та ультраправих політиків. Медіа згадало про перехоплення розмови німецьких військових і про мережу 190 сайтів для поширення фейків.

Нагадуємо, 11 травня компанія Google попередила про появу нового вірусу хакерів РФ, який може заразити комп'ютер через фальшиву "капчу".