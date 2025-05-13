13 атак: розвідка Франції виявила мережу шпигунів РФ, які викрадали військові технології

Спецслужби Російської Федерації створили у Франції розгалужену мережу шпигунів, які викрадали військові секрети та зламували акаунти урядовців. Французькі спецслужби з'ясували, що росіяни особливо цікавились лазерами та напівпровідниками.

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Про шпигунів РФ у Франції написало медіа L’Express.

Медіа повідомило про звіт "Російські загрози та дії проти Франції", створений двома відомствами — Генеральним директоратом внутрішньої безпеки (DGSI, займається розвідкою) та Генеральним директоратом зовнішньої безпеки (DGSE, контррозвідка). Звіт складається з 16 сторінок, на яких викривається діяльність спецслужб президент РФ Володимира Путіна. Журналісти навели деякі деталі таємного документа і назвали його "жахливим". Розслідування DGSI та DGSE підсумували, що Путін проводить проти Франції 13 спецоперацій.

"13 нападів Путіна у Франції. Жахливий звіт секретної служби. Крадіжка комп'ютерів, ядерні загрози, відключення електроенергії, шпигунство в Політехнічному інституті. Росія щодня атакує Францію, згідно з конфіденційним документом DGSI та DGSE", — написало медіа.

Шпигуни РФ — деталі

Журналісти повідомили, що звіт розвідки та контррозвідки писався з березня по квітень 2024 року. Медіа назвало документ "запаморочливим": серед іншого у ньому ідеться про можливість ракетного удару РФ по території Франції. Спецслужби Франції описали 13 спецоперацій Путіна.

У Політехнічному інституті росіяни шпигували за технологіями створення надпотужного лазера. Крім того, мішенями стали низка інших дослідницьких центрів. В інженера оборонного відомства викрали комп'ютер в аеропорту, а перед цим отримали доступ до його вмісту. Французькі спецслужби написали про "наївність" урядовців і попередили, що їм потрібно їздити за кордон з чистими телефонами. Шпигуни намагаються підібратись до працівників міністерств в будь-якому місці — у барі, на роботі тощо. При цьому для вербування можуть використовувати жінок, які "спокушають політичних лідерів". Росіяни зламали електронну пошту працівників Міноборони Франції. Кремль створив нелегальну мережу закупівель мікросхем компанії Ommic. Шпигуни діяли з 2014 року, вказано у звіті. Підозрюють саботаж у сфері енергетики. Спецслужби побоюються, що росіяни можуть проникнути на інфраструктурні об'єкти та відключити їх. Планування терактів на Олімпійських іграх-2024 у Франції. У 2023 році — злам пошти працівників компанії KNDS France, яка випускає САУ "Цезар" для України. Крім того, у 2021 російські хакери зламали системи лікарні Dax, яку так і не відновили. 24 лютого 2022 року відбулась масштабна кібератака РФ, через яку перестали працювати 40 тис. модемів Viasat у Франції. Допомога Ірану, який виробляє все більш потужні балістичні ракети. Побоюються застосування ядерної зброї РФ. При цьому особливу увагу звернули на ракету "Орешник": з дальністю 3000-5000 км вона дістає до Франції. Москва створила мережу поширення фейків в інтересах ХАМАС. Дискредитація президента Франції Емманюеля Макрона. У звіті вказано, що росіяни запустили мережу тролів, які намагались розгнівати його прихильників.

"У повітрі, у космосі, під водою, у місцях сили, на кіберфронті… Приклади накопичуються і вказують на одне: скрізь, де можуть, люди Володимира Путіна кидаються на Францію", — ідеться у статті.

Зазначимо, у березні 2024 року видання Financial Time розповіло про діяльність шпигунів РФ, які діють через дипломатів та ультраправих політиків. Медіа згадало про перехоплення розмови німецьких військових і про мережу 190 сайтів для поширення фейків.

Нагадуємо, 11 травня компанія Google попередила про появу нового вірусу хакерів РФ, який може заразити комп'ютер через фальшиву "капчу".