13 атак: розвідка Франції виявила мережу шпигунів РФ, які викрадали військові технології
Спецслужби Російської Федерації створили у Франції розгалужену мережу шпигунів, які викрадали військові секрети та зламували акаунти урядовців. Французькі спецслужби з'ясували, що росіяни особливо цікавились лазерами та напівпровідниками.
Про шпигунів РФ у Франції написало медіа L’Express.
Медіа повідомило про звіт "Російські загрози та дії проти Франції", створений двома відомствами — Генеральним директоратом внутрішньої безпеки (DGSI, займається розвідкою) та Генеральним директоратом зовнішньої безпеки (DGSE, контррозвідка). Звіт складається з 16 сторінок, на яких викривається діяльність спецслужб президент РФ Володимира Путіна. Журналісти навели деякі деталі таємного документа і назвали його "жахливим". Розслідування DGSI та DGSE підсумували, що Путін проводить проти Франції 13 спецоперацій.
"13 нападів Путіна у Франції. Жахливий звіт секретної служби. Крадіжка комп'ютерів, ядерні загрози, відключення електроенергії, шпигунство в Політехнічному інституті. Росія щодня атакує Францію, згідно з конфіденційним документом DGSI та DGSE", — написало медіа.
Шпигуни РФ — деталі
Журналісти повідомили, що звіт розвідки та контррозвідки писався з березня по квітень 2024 року. Медіа назвало документ "запаморочливим": серед іншого у ньому ідеться про можливість ракетного удару РФ по території Франції. Спецслужби Франції описали 13 спецоперацій Путіна.
- У Політехнічному інституті росіяни шпигували за технологіями створення надпотужного лазера. Крім того, мішенями стали низка інших дослідницьких центрів.
- В інженера оборонного відомства викрали комп'ютер в аеропорту, а перед цим отримали доступ до його вмісту. Французькі спецслужби написали про "наївність" урядовців і попередили, що їм потрібно їздити за кордон з чистими телефонами.
- Шпигуни намагаються підібратись до працівників міністерств в будь-якому місці — у барі, на роботі тощо. При цьому для вербування можуть використовувати жінок, які "спокушають політичних лідерів".
- Росіяни зламали електронну пошту працівників Міноборони Франції.
- Кремль створив нелегальну мережу закупівель мікросхем компанії Ommic. Шпигуни діяли з 2014 року, вказано у звіті.
- Підозрюють саботаж у сфері енергетики. Спецслужби побоюються, що росіяни можуть проникнути на інфраструктурні об'єкти та відключити їх.
- Планування терактів на Олімпійських іграх-2024 у Франції.
- У 2023 році — злам пошти працівників компанії KNDS France, яка випускає САУ "Цезар" для України. Крім того, у 2021 російські хакери зламали системи лікарні Dax, яку так і не відновили.
- 24 лютого 2022 року відбулась масштабна кібератака РФ, через яку перестали працювати 40 тис. модемів Viasat у Франції.
- Допомога Ірану, який виробляє все більш потужні балістичні ракети.
- Побоюються застосування ядерної зброї РФ. При цьому особливу увагу звернули на ракету "Орешник": з дальністю 3000-5000 км вона дістає до Франції.
- Москва створила мережу поширення фейків в інтересах ХАМАС.
- Дискредитація президента Франції Емманюеля Макрона. У звіті вказано, що росіяни запустили мережу тролів, які намагались розгнівати його прихильників.
"У повітрі, у космосі, під водою, у місцях сили, на кіберфронті… Приклади накопичуються і вказують на одне: скрізь, де можуть, люди Володимира Путіна кидаються на Францію", — ідеться у статті.
Зазначимо, у березні 2024 року видання Financial Time розповіло про діяльність шпигунів РФ, які діють через дипломатів та ультраправих політиків. Медіа згадало про перехоплення розмови німецьких військових і про мережу 190 сайтів для поширення фейків.
Нагадуємо, 11 травня компанія Google попередила про появу нового вірусу хакерів РФ, який може заразити комп'ютер через фальшиву "капчу".