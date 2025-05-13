13 атак: разведка Франции обнаружила сеть шпионов РФ, которые похищали военные технологии

Спецслужбы Российской Федерации создали во Франции разветвленную сеть шпионов, которые похищали военные секреты и взламывали аккаунты чиновников. Французские спецслужбы выяснили, что россияне особенно интересовались лазерами и полупроводниками.

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О шпионах РФ во Франции написало медиа L'Express.

Медиа сообщило об отчете "Российские угрозы и действия против Франции", созданный двумя ведомствами — Генеральным директоратом внутренней безопасности (DGSI, занимается разведкой) и Генеральным директоратом внешней безопасности (DGSE, контрразведка). Отчет состоит из 16 страниц, на которых разоблачается деятельность спецслужб президента РФ Владимира Путина. Журналисты привели некоторые детали секретного документа и назвали его "ужасным". Расследование DGSI и DGSE подытожили, что Путин проводит против Франции 13 спецопераций.

"13 нападений Путина во Франции. Ужасающий отчет секретной службы. Кража компьютеров, ядерные угрозы, отключение электроэнергии, шпионаж в Политехническом институте. Россия ежедневно атакует Францию, согласно конфиденциальному документу DGSI и DGSE", — написало медиа.

Шпионы РФ — детали

Журналисты сообщили, что отчет разведки и контрразведки писался с марта по апрель 2024 года. Медиа назвало документ "головокружительным": среди прочего в нем говорится о возможности ракетного удара РФ по территории Франции. Спецслужбы Франции описали 13 спецопераций Путина.

В Политехническом институте россияне шпионили за технологиями создания сверхмощного лазера. Кроме того, мишенями стали ряд других исследовательских центров. У инженера оборонного ведомства похитили компьютер в аэропорту, а перед этим получили доступ к его содержимому. Французские спецслужбы написали о "наивности" чиновников и предупредили, что им нужно ездить за границу с чистыми телефонами. Шпионы пытаются подобраться к работникам министерств в любом месте — в баре, на работе и тому подобное. При этом для вербовки могут использовать женщин, которые "соблазняют политических лидеров". Россияне взломали электронную почту работников Минобороны Франции. Кремль создал нелегальную сеть закупок микросхем компании Ommic. Шпионы действовали с 2014 года, указано в отчете. Подозревают саботаж в сфере энергетики. Спецслужбы опасаются, что россияне могут проникнуть на инфраструктурные объекты и отключить их. Планирование терактов на Олимпийских играх-2024 во Франции. В 2023 году — взлом почты работников компании KNDS France, которая выпускает САУ "Цезарь" для Украины. Кроме того, в 2021 году российские хакеры взломали системы больницы Dax, которую так и не восстановили. 24 февраля 2022 года состоялась масштабная кибератака РФ, из-за которой перестали работать 40 тыс. модемов Viasat во Франции. Помощь Ирану, который производит все более мощные баллистические ракеты. Опасаются применения ядерного оружия РФ. При этом особое внимание обратили на ракету "Орешник": с дальностью 3000-5000 км она достает до Франции. Москва создала сеть распространения фейков в интересах ХАМАС. Дискредитация президента Франции Эмманюэля Макрона. В отчете указано, что россияне запустили сеть троллей, которые пытались рассердить его сторонников.

"В воздухе, в космосе, под водой, в местах силы, на киберфронте... Примеры накапливаются и указывают на одно: везде, где могут, люди Владимира Путина бросаются на Францию", — говорится в статье.

Отметим, в марте 2024 года издание Financial Time рассказало о деятельности шпионов РФ, которые действуют через дипломатов и ультраправых политиков. Медиа вспомнило о перехвате разговора немецких военных и о сети 190 сайтов для распространения фейков.

Напоминаем, 11 мая компания Google предупредила о появлении нового вируса хакеров РФ, который может заразить компьютер через фальшивую "капчу".