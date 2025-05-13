13 атак: разведка Франции обнаружила сеть шпионов РФ, которые похищали военные технологии
Спецслужбы Российской Федерации создали во Франции разветвленную сеть шпионов, которые похищали военные секреты и взламывали аккаунты чиновников. Французские спецслужбы выяснили, что россияне особенно интересовались лазерами и полупроводниками.
О шпионах РФ во Франции написало медиа L'Express.
Медиа сообщило об отчете "Российские угрозы и действия против Франции", созданный двумя ведомствами — Генеральным директоратом внутренней безопасности (DGSI, занимается разведкой) и Генеральным директоратом внешней безопасности (DGSE, контрразведка). Отчет состоит из 16 страниц, на которых разоблачается деятельность спецслужб президента РФ Владимира Путина. Журналисты привели некоторые детали секретного документа и назвали его "ужасным". Расследование DGSI и DGSE подытожили, что Путин проводит против Франции 13 спецопераций.
"13 нападений Путина во Франции. Ужасающий отчет секретной службы. Кража компьютеров, ядерные угрозы, отключение электроэнергии, шпионаж в Политехническом институте. Россия ежедневно атакует Францию, согласно конфиденциальному документу DGSI и DGSE", — написало медиа.
Шпионы РФ — детали
Журналисты сообщили, что отчет разведки и контрразведки писался с марта по апрель 2024 года. Медиа назвало документ "головокружительным": среди прочего в нем говорится о возможности ракетного удара РФ по территории Франции. Спецслужбы Франции описали 13 спецопераций Путина.
- В Политехническом институте россияне шпионили за технологиями создания сверхмощного лазера. Кроме того, мишенями стали ряд других исследовательских центров.
- У инженера оборонного ведомства похитили компьютер в аэропорту, а перед этим получили доступ к его содержимому. Французские спецслужбы написали о "наивности" чиновников и предупредили, что им нужно ездить за границу с чистыми телефонами.
- Шпионы пытаются подобраться к работникам министерств в любом месте — в баре, на работе и тому подобное. При этом для вербовки могут использовать женщин, которые "соблазняют политических лидеров".
- Россияне взломали электронную почту работников Минобороны Франции.
- Кремль создал нелегальную сеть закупок микросхем компании Ommic. Шпионы действовали с 2014 года, указано в отчете.
- Подозревают саботаж в сфере энергетики. Спецслужбы опасаются, что россияне могут проникнуть на инфраструктурные объекты и отключить их.
- Планирование терактов на Олимпийских играх-2024 во Франции.
- В 2023 году — взлом почты работников компании KNDS France, которая выпускает САУ "Цезарь" для Украины. Кроме того, в 2021 году российские хакеры взломали системы больницы Dax, которую так и не восстановили.
- 24 февраля 2022 года состоялась масштабная кибератака РФ, из-за которой перестали работать 40 тыс. модемов Viasat во Франции.
- Помощь Ирану, который производит все более мощные баллистические ракеты.
- Опасаются применения ядерного оружия РФ. При этом особое внимание обратили на ракету "Орешник": с дальностью 3000-5000 км она достает до Франции.
- Москва создала сеть распространения фейков в интересах ХАМАС.
- Дискредитация президента Франции Эмманюэля Макрона. В отчете указано, что россияне запустили сеть троллей, которые пытались рассердить его сторонников.
"В воздухе, в космосе, под водой, в местах силы, на киберфронте... Примеры накапливаются и указывают на одно: везде, где могут, люди Владимира Путина бросаются на Францию", — говорится в статье.
Отметим, в марте 2024 года издание Financial Time рассказало о деятельности шпионов РФ, которые действуют через дипломатов и ультраправых политиков. Медиа вспомнило о перехвате разговора немецких военных и о сети 190 сайтов для распространения фейков.
Напоминаем, 11 мая компания Google предупредила о появлении нового вируса хакеров РФ, который может заразить компьютер через фальшивую "капчу".