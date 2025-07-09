СБУ задержала шпионов из Китая: отец и сын "охотились" на данные о ракетах "Нептун" (фото)

Двое граждан Китая хотели вывезти секретную документацию ракетного комплекса "Нептун" и передать ее спецслужбам в Пекине. Контрразведчики задержали их в Киеве.

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Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала китайских шпионов, собиравших данные о секретных технологиях производства украинских противокорабельных ракет "Нептун". Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

СБУ отмечает, что уникальное вооружение Сил обороны Украины предназначено для огневого поражения всех видов боевых и десантных кораблей. Именно "Нептун" уничтожил ракетный крейсер "Москва", флагман Черноморского флота РФ.

Одним из китайских шпионов оказался 24-летний бывший студент технического ВУЗа столицы. Он пребывал в Киеве после отчисления за академическую неуспеваемость в 2023 году.

Еще одним фигурантом стал его отец, постоянно проживавший в КНР, но периодически приезжающий в Украину для координации агентурной работы своего сына.

Бывший студент пытался завербовать украинца, который имел отношение к разработкам новейших вооружений Сил обороны. Контрразведчики СБУ разоблачили шпиона на начальном этапе его разведактивности.

Гражданина Китая задержали "с поличным" при передаче секретных документов. Также удалось задержать его отца, который должен был передать секретные данные спецслужбам КНР.

При обыске у них изъяли телефоны с доказательствами переписки и координацией шпионской деятельности. Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж), им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, российские спецслужбы создали разветвленную сеть шпионов во Франции. Агенты похищали военные секреты, особенно их интересовали лазеры и полупроводники.

В мае 2025 года СБУ задержала агентов Венгрии в Закарпатской области. Они собирали данные о местах дислокации наземных и воздушных подразделений ВСУ.