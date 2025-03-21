Ужас для российской ПВО: что особенного в украинских ракетах "Длинный Нептун"

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Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада генерала Александра Сырского заявил, что ракета "Длинный Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение, но не озвучил лишних подробностей. Тогда же появилась версия, что успешное поражение Туапсинского нефтеперерабатывающего завода и было этим применением.

Чем же так хороша эта ракета и почему она может стать одним из главных аргументов Украины в вопросе собственной обороноспособности — давайте разберемся.

ПКРК "Нептун"

Необходимость в создании отечественного противокорабельного ракетного комплекса у Украины появилась фактически сразу же после распада СССР, поскольку для защиты морских границ у страны на тот момент в основном были морально и технически устаревшие комплексы "Рубеж" с ракетами П-15М. Но несмотря на имеющиеся украинские проекты ПКРК, ни один из них так и не был реализован.

В 2014 году, после того, как Россия оккупировала полуостров Крым, Украина потеряла устаревшие "Рубежи", которые оставались у нее на вооружении, и именно тогда было решено дать толчок проекту "Нептун".

Он позволял в максимально сжатые сроки и достаточно недорого создать противокорабельный ракетный комплекс с рядом интересных особенностей, о которых поговорим позже.

Базой средства поражения стала советская ракета Х-35, которая во времена СССР так и не завершила полного цикла испытаний и не была принята на вооружение. Но в целом, как база для новой ракеты с перспективой развития и модернизации, выбор был сделан правильный, и впоследствии это трансформировалось в ракету Р-360 с весьма достойными характеристиками.

Изначально ракета имела дальность поражения целей 280 км, с боевой частью 150 кг и высотой полета на маршевом участке от 10 до 300 метров, но на конечном от 3 метров — то есть сверхнизкую высоту полета, что значительно усложняло возможность перехвата этой ракеты.

Это стало решающим фактором при боевом применении ракеты Р-360 в реальных боевых условиях, когда российские средства ПВО (как корабельные, так и сухопутные) оказались беспомощными против низколетящей дозвуковой цели.

Боевое применение

На сегодня известно несколько случаев, официально подтвержденных и не совсем, применения ракеты Р-360.

Прежде всего, конечно, это уничтожение 13 апреля 2022 года российского ракетного крейсера "Москва". По нему был нанесен удар двумя ракетами Р-360, которые флотские системы ПВО, в том числе и С-300Ф, не имели возможности перехватить. Крейсер был затоплен.

Через год, 23 августа 2023-го, модернизированными ракетами Р-360 был нанесен удар по батарее зенитной ракетной системы С-400, которая размещалась на мысе Тарханкут в Крыму. Повторный удар по батарее С-400 состоялся 14 сентября вблизи Евпатории.

И это было как гром среди ясного неба!

Особенностью этих ударов было то, что, во-первых, комплексы С-400 заявлялись как способные перехватывать ракеты на сверхнизких высотах, а во-вторых — подлет Р-360 к мысу Тарханкут проходил над местностью со сложным рельефом и перепадом высот, что говорило о совершенствовании ракеты в вопросах огибания рельефа на сверхнизких высотах.

Иными словами, в тот день стало понятно, что С-400 имеет проблемы с перехватом целей на сверхнизких высотах, а у Р-360 значительно расширился функционал.

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Точный удар: Зеленский заявил об успешном применении ракеты "Нептун" на 1000 км (видео)

Также поступала информация, что удары по десантным кораблям "Константин Ольшанский", "Азов", "Ямал" и разведывательному кораблю "Иван Хурс" тоже осуществлялись ракетой Р-360.

Таким образом, эта ракета за время своего боевого применения показала, что она успешно может поражать не только надводные цели в открытом море, но и сухопутные, в сложных рельефных условиях и при наличии эшелонированной ПВО противника. И в этом не было ничего удивительного, учитывая то, какие перспективы закладывались в ракету.

Перспективы

Когда только ПКРК "Нептун" был представлен, он вызвал шквал негативных отзывов и абсолютно необоснованной критики. Причем к травле проекта присоединились как многие украинские "эксперты", так и их российские "коллеги".

Но если с российской травлей "Нептуна" было все понятно, ведь этот комплекс был прямым конкурентом российского БПРК "Бал-Э", а позже колесной копии украинского "Нептуна" — БПРК "Рубеж-МЭ" на шасси "КамАЗ" (8х8), то в отношении украинских "экспертов" возникает много вопросов.

По сути, на самом старте создания первой украинской противокорабельной системы украинские "эксперты" начали ее топить, не давая возможности совершенствоваться и развиваться. Между тем в проект был заложен крайне перспективный задел.

Прежде всего Р-360 должна была стать многофункциональной в вопросе носителей, а именно — запускаться не только с сухопутной пусковой, но и быть морского и авиационного базирования. Ракета задумывалась (и эту реализацию мы уже увидели) как высокоэффективное средство поражения морских целей, водоизмещением до 5 тысяч тонн, а также сухопутных. Преимуществом ракеты должна была стать возможность прорыва эшелонированной ПВО противника, несмотря на ее дозвуковую скорость, что тоже мы с вами уже наблюдали.

Но в дальнейшее развитие самой программы закладывалось увеличение дальности полета до 500 километров и более. И, как видно из слов президента Украины, эти характеристики ракеты были достигнуты.

Неудивительно, что одной из причин, по которой россияне еще до 2022 года пытались максимально информационно давить на проект, было и то, что они опасались этой ракеты не только как конкурента на рынке вооружений, но и как средства нанесения ударов по их объектам. Ведь ракета с дальностью поражения целей до тысячи километров или более, преодолевающая маршрут на сверхнизкой высоте с возможностью огибания рельефа — это ужас для эшелонированной ПВО советского образца.

Что ж, похоже, этот кошмар начинает воплощаться в реальность...

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