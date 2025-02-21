Р-360 "Нептун": ракета, ставшая символом российско-украинской войны

Изначально ракета разрабатывалась как высокоточное противокорабельное оружие, но позже "Нептун" прошел модернизацию для ударов по наземным целям. В итоге ВСУ получили универсальное средство поражения с дальностью до 400 км.

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Когда в апреле 2022 года в Черном море пылал флагман Черноморского флота России крейсер "Москва" стало очевидно, что украинские вооруженные силы получили мощное средство для борьбы с вражескими кораблями. Этим оружием оказалась противокорабельная крылатая ракета Р-360 "Нептун" — разработка украинского оборонного комплекса, которая доказала свою эффективность в бою. Фокус собрал сведения о технических характеристиках, особенностях и боевом применении ракеты.

История создания этой ракеты началась еще в 2014 году, после аннексии Крыма. Украина осознала, что нуждается в собственных высокоточных противокорабельных средствах поражения способных сдерживать российский флот.

Официально Р-360 была представлена в 2015 году, а первые успешные испытания прошли в 2018-м. Уже в 2020 году комплекс был принят на вооружение, однако его реальная боеспособность стала очевидной только в ходе полномасштабной войны.

Технические характеристики

Дальность поражения: до 300 км.

Скорость: дозвуковая (900-1000 км/ч).

Боевая часть: 150 кг фугасно-осколочного заряда.

Высота полета: от 3 до 10 м над водой, что делает ее трудной целью для корабельных РЛС.

Наведение: инерциальная система + активная радиолокационная головка.

Ракета "Нептун" входит в состав берегового ракетного комплекса РК-360МЦ, предназначенного для поражения кораблей противника. То есть в целом речь идет о дозвуковой противокорабельной ракете, но в 2023 году стало известно о модификации боеприпаса для уничтожения наземных целей. При этом дальность Р-360 была увеличена до 400 км.

Реальный боевой дебют "Нептуна" состоялся 13 апреля 2022 года. Две ракеты, выпущенные с побережья Украины, поразили российский ракетный крейсер "Москва" — крупнейший надводный корабль, потопленный в ходе войны после Второй мировой.

Более подробно об отечественной ракете "Нептун" читайте в нашем материале "3 года войны: ТОП 10 лучших систем вооружения Украины".