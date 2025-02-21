Р-360 "Нептун": ракета, що стала символом російсько-української війни

Спочатку ракета розроблялася як високоточна протикорабельна зброя, але пізніше "Нептун" пройшов модернізацію для ударів по наземних цілях. У підсумку ЗСУ отримали універсальний засіб ураження з дальністю до 400 км.

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Коли у квітні 2022 року в Чорному морі палав флагман Чорноморського флоту Росії крейсер "Москва" стало очевидно, що українські збройні сили отримали потужний засіб для боротьби з ворожими кораблями. Цією зброєю виявилася протикорабельна крилата ракета Р-360 "Нептун" — розробка українського оборонного комплексу, яка довела свою ефективність у бою. Фокус зібрав відомості про технічні характеристики, особливості та бойове застосування ракети.

Історія створення цієї ракети почалася ще 2014 року, після анексії Криму. Україна усвідомила, що потребує власних високоточних протикорабельних засобів ураження, здатних стримувати російський флот.

Офіційно Р-360 було презентовано 2015 року, а перші успішні випробування відбулися 2018-го. Уже 2020 року комплекс було прийнято на озброєння, проте його реальна боєздатність стала очевидною тільки під час повномасштабної війни.

Технічні характеристики

Дальність ураження: до 300 км.

Швидкість: дозвукова (900-1000 км/год).

Бойова частина: 150 кг фугасно-осколкового заряду.

Висота польоту: від 3 до 10 м над водою, що робить її важкою метою для корабельних РЛС.

Наведення: інерціальна система + активна радіолокаційна головка.

Ракета "Нептун" входить до складу берегового ракетного комплексу РК-360МЦ, призначеного для ураження кораблів противника. Тобто загалом ідеться про дозвукову протикорабельну ракету, але 2023 року стало відомо про модифікацію боєприпасу для знищення наземних цілей. При цьому дальність Р-360 було збільшено до 400 км.

Реальний бойовий дебют "Нептуна" відбувся 13 квітня 2022 року. Дві ракети, випущені з узбережжя України, вразили російський ракетний крейсер "Москва" — найбільший надводний корабель, потоплений під час війни після Другої світової.

Детальніше про вітчизняну ракету "Нептун" читайте в нашому матеріалі"3 роки війни: ТОП 10 найкращих систем озброєння України".