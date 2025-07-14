"Очень зол": Трамп представит "агрессивный" план вооружения Украины с ракетами большой дальности, — Axios

Президент США Дональд Трамп "очень зол" позицией Кремля в попытках достижения мира и готовится объявить в понедельник, 14 июля, "агрессивный" план вооружения Украины. В рамках плана Киев может получить в частности ракеты большой дальности, которые, вероятно, смогут достигать Москвы.

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Американские, украинские и европейские чиновники надеются, что это оружие изменит траекторию войны, а также надежды Владимира Путина в вопросах прекращения огня. Об этом узнало издание Axios по информации от собственных источников, осведомленных в этом вопросе.

"Два источника сообщили Axios, что у них есть основания полагать, что план, вероятно, включает ракеты большой дальности, которые могут достичь целей в глубине российской территории, включая Москву", — говорится в сообщении.

Предоставление Украине наступательного вооружения может стать серьезным шагом для Дональда Трампа, который еще недавно заявлял о том, что будет предоставлять только оборонительное оружие, чтобы избежать эскалации конфликта.

Сейчас же Трамп изменил свою позицию в отношении Кремля. Сенатор Линдси Грэм от Республиканской партии рассказал в интервью изданию о том, что сейчас Дональд Трамп "очень зол".

"Трамп очень зол на Путина. Его завтрашнее заявление будет очень агрессивным", — подчеркнул чиновник.

Одним из факторов, который так повлиял на изменение позиции Трампа, стал телефонный разговор Трампа и главы Кремля Владимира Путина, который состоялся 3 июля.

Белый дом пока не ответил на запрос о комментариях, который прислало издание.

Axios также отмечает, что такую схему придумал президент Владимир Зеленский, объявив ее во время саммита НАТО несколько недель назад. Американские и украинские чиновники считают, что эта встреча двух лидеров была лучшей из всех, что происходили между ними.

Напомним, 14 июля в Bloomberg сообщили, что Дональд Трамп объявил о предоставлении Украине дополнительных батарей Patriot. При этом американский президент заявил, что США за это не будут платить.

Также 14 июля в росСМИ рассказали, будут ли продолжаться переговоры России с Украиной и другие данные относительно третьего раунда встреч между сторонами.