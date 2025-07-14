"Дуже розлючений": Трамп представить "агресивний" план озброєння України з ракетами великої дальності, — Axios

Президент США Дональд Трамп "дуже розлючений" позицією Кремля у спробах досягнення миру і готується оголосити у понеділок, 14 липня, "агресивний" план озброєння України. У межах плану Київ може отримати зокрема ракети великої дальності, які, ймовірно, зможуть досягати до Москви.

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Американські, українські та європейські чиновники сподіваються, що ця зброя змінить траєкторію війни, а також сподівання Володимира Путіна у питаннях припинення вогню. Про це дізналося видання Axios за інформацією від власних джерел, обізнаних в цьому питанні.

"Два джерела повідомили Axios, що у них є підстави вважати, що план, ймовірно, включає ракети великої дальності, які можуть досягти цілей в глибині російської території, включаючи Москву", — йдеться у повідомленні.

Надання Україні наступального озброєння може стати серйозним кроком для Дональда Трампа, який ще нещодавно заявляв про те, що надаватиме лише оборонну зброю, аби уникнути ескалації конфлікту.

Зараз же Трамп змінив свою позицію щодо Кремля. Сенатор Ліндсі Грем від Республіканської партії розповів в інтерв'ю виданню про те, що наразі Дональд Трамп "дуже розлючений".

"Трамп дуже розлючений на Путіна. Його завтрашня заява буде дуже агресивною", — наголосив посадовець.

Одним із чинників, що так вплинув на зміну позиції Трампа, стала телефонна розмова Трампа і очільника Кремля Володимира Путіна, яка відбулася 3 липня.

Білий дім наразі не відповів на запит про коментарі, що надіслало видання.

Axios також зазначає, що таку схему придумав президент Володимир Зеленський, оголосивши її під час саміту НАТО кілька тижнів тому. Американські та українські посадовці вважають, що ця зустріч двох лідерів була найкращою з-поміж усіх, що відбувалися між ними.

Нагадаємо, 14 липня у Bloomberg повідомили, що Дональд Трамп оголосив про надання Україні додаткових батарей Patriot. При цьому американський президент заявив, що США за це не платитимуть.

Також 14 липня у росЗМІ розповіли, чи будуть тривати переговори Росії з Україною і інші дані щодо третього раунду зустрічей між сторонами.