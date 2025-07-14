У Кремлі заявили, що прямі переговори з Україною продовжаться: що відомо про третій раунд, — росЗМІ

Кремль продовжить прямі переговори з Україною: про це заявив заступник голови Міністерства закордонних справ Михайло Галузін. Наразі російська сторона "очікує сигналу" від Києва і скаржиться на невизначеність через заяви лідерів України і США.

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Сторони продовжують працювати над попередніми домовленостями щодо передання тіл загиблих військовослужбовців. Про те, що кажуть у Кремлі про новий раунд мирних переговорів, розповіло російське видання "Известия".

"Є розуміння, що прямі російсько-українські переговори продовжаться", — заявив Галузін.

Член Ради з міжнаціональних відносин при президенті Росії Богдан Безпалько при цьому стверджує, що Україна нібито не хоче продовження переговорів, вважаючи це "профанацією".

Водночас, за твердженнями росіян, українська сторона нібито продовжує наполягати на тому, що спершу необхідно зупинити бойові дії, а тоді "все інше". У Кремлі натомість не погоджуються з цим.

"Насправді, цей процес так не працює. Результативне, комплексне регулювання може бути лише у тому випадку, якщо всі процеси відбуваються паралельно. Без політичної складової врегулювання неможливе", — зазначив експерт у коментарі росЗМІ.

Також російська сторона стривожена заявами, що долинають з-за кордону, від США. Зокрема росіян турбують новини про те, що президент Дональд Трамп розглядає посилення фінансування України в умовах російської агресії. Нагадаємо, 13 липня у CBS News повідомили, що Трамп може конфіскувати заморожені активи РФ і передати кілька мільярдів Україні.

Переговори Росії та України: що відомо

10 липня президент Володимир Зеленський заявив, що наразі переговори з Росією не відновлюються. За словами українського лідера, наразі має завершитися результат, про який сторони домовилися у межах другої зустрічі у Стамбулі.

Далі, як стверджує Зеленський, команди зможуть готувати зустрічі на рівні лідерів.

Нагадаємо, 27 червня експерт розповів у колонці Фокусу, коли можуть відновитися переговори щодо України і що інше стало зрозумілим за підсумками саміту НАТО в Гаазі.

Також 26 червня в ЄС представили новий сценарій щодо війни в Україні, відповідно до якого бойові дії не закінчаться до 2028 року.