Кремль продолжит прямые переговоры с Украиной: об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Михаил Галузин. Сейчас российская сторона "ожидает сигнала" от Киева и жалуется на неопределенность из-за заявлений лидеров Украины и США.

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Стороны продолжают работать над предварительными договоренностями по передаче тел погибших военнослужащих. О том, что говорят в Кремле о новом раунде мирных переговоров, рассказало российское издание "Известия".

"Есть понимание, что прямые российско-украинские переговоры продолжатся", — заявил Галузин.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько при этом утверждает, что Украина якобы не хочет продолжения переговоров, считая это "профанацией".

В то же время, по утверждениям россиян, украинская сторона якобы продолжает настаивать на том, что сначала необходимо остановить боевые действия, а потом "все остальное". В Кремле в свою очередь не соглашаются с этим.

"На самом деле, этот процесс так не работает. Результативное, комплексное регулирование может быть только в том случае, если все процессы происходят параллельно. Без политической составляющей урегулирование невозможно", — отметил эксперт в комментарии росСМИ.

Также российская сторона встревожена доносящимися из-за рубежа заявлениями от США. В частности россиян беспокоят новости о том, что президент Дональд Трамп рассматривает усиление финансирования Украины в условиях российской агрессии. Напомним, 13 июля в CBS News сообщили, что Трамп может конфисковать замороженные активы РФ и передать несколько миллиардов Украине.

Переговоры России и Украины: что известно

10 июля президент Владимир Зеленский заявил, что пока переговоры с Россией не возобновляются. По словам украинского лидера, сейчас должен завершиться результат, о котором стороны договорились в рамках второй встречи в Стамбуле.

Далее, как утверждает Зеленский, команды смогут готовить встречи на уровне лидеров.

Напомним, 27 июня эксперт рассказал в колонке Фокуса, когда могут возобновиться переговоры по Украине и что другое стало понятным по итогам саммита НАТО в Гааге.

Также 26 июня в ЕС представили новый сценарий относительно войны в Украине, согласно которому боевые действия не закончатся до 2028 года.