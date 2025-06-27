Переговоры по Украине — не раньше конца 2025 года: что стало понятно по итогам саммита НАТО в Гааге

Не обидеть Трампа — такой, кажется, была главная задача саммита НАТО в Гааге. Журналист Вадим Денисенко подводит итоги этого своеобразного мероприятия и видит в них главное для Украины — оружие США нам будут продавать, но переговоров о мире следует ждать только до конца года.