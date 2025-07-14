Patriot для України: Дональд Трамп зробив важливу заяву про військову допомогу, — Bloomberg

Президент США Дональд Трамп оголосив про надання Києву додаткових батарей Patriot з метою допомогти Україні захищатися від російських атак.

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При цьому Дональд Трамп також заявив, що США за них "нічого не платять". Про це він розповів журналістам дорогою до Білого дому у неділю, 13 липня, передає видання Bloomberg.

"Ми нічого за них не платимо. Але ми дамо їм Patriot , яких вони відчайдушно потребують", — зазначив Трамп.

Американський лідер вирішив надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, аби вона могла захищатися від масованих атак ЗС РФ, які упродовж останнього часу посилюються.

Цей крок свідчить про зміну позиції Трампа, який з початку свого другого терміну утримувався від схвалення будь-яких нових постачань зброї в Україну, наголосили у Bloomberg. Замість цього Дональд Трамп змінив риторику щодо президента Росії Володимира Путіна і намагається схилити його до миру.

Окрім надання озброєння, Дональд Трамп також розглядає нові сценарії допомоги Україні. Так, 13 липня у CBS News повідомили, що американський президент зокрема може конфіскувати заморожені російські активи і мільярди доларів передати Києву.

Раніше Дональд Трамп неоднозначно коментував питання надання Україні систем Patriot. 9 липня у Clash Report процитували його слова, коли американський президент заявив, що "подивиться", чи зможуть США надати їх Києву, оскільки "це дуже дорого".

10 липня у Reuters повідомили за інформацією джерел про те, що Дональд Трамп вперше за час другої каденції самостійно ухвалить пакет військового озброєння для України. Раніше США надавали лише те озброєння, яке було погоджене ще за часів Джо Байдена.

Нагадаємо, 9 липня у Bloomberg повідомили, що США вчетверо збільшили замовлення на ракети Patriot.

Також 11 липня CNN передало, що у понеділок, 14 липня, Дональд Трамп готується зробити важливу заяву щодо Росії.