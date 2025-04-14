Крупные европейские компании обдумывают возможность возобновления импорта российского газа на фоне новых тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом.

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Об этом сообщает Reuters.

Как объясняет издание, Евросоюз опасается, что зависимость от Штатов по поставкам сжиженного природного газа сделает его уязвимым. К тому же переговоры с Катаром по газовому вопросу тоже не были плодотворными.

В то же время страны ЕС после полномасштабного вторжения РФ в Украину обязались до 2027 года прекратить импорт российских энергоресурсов.

Сейчас европейские чиновники выражают надежду на "разумный мир в Украине". В частности, исполнительный вице-президент французской компании Engie Дидье Олло заявил: "Если в Украине будет разумный мир, мы можем вернуться к потокам в 60 миллиардов кубических метров, возможно, 70, в год, включая СПГ".

В то же время чиновник заверил, что о возвращении импорта в полном объеме речь не идет: по его словам, до войны в Украине Россия обеспечивала 40% газовых потребностей ЕС, сейчас речь идет лишь о 20-25%.

Тем временем в Германии говорят о вынужденном сокращении химической промышленности и о необходимости в разрешении ситуации.

"Мы находимся в серьезном кризисе, мы не можем ждать", — сказал, в частности, генеральный директор компании InfraLeuna Кристоф Гюнтер.

Официально тема возвращения Германии к российскому газу является "табуированной", однако стоит отметить, что на местных выборах в феврале этого года около трети граждан Германии проголосовали за дружественные к России политсилы.

Отметим, журналисты Financial Times 14 апреля сообщали, что бюджет РФ рискует потерять триллион рублей из-за падения цен на нефть в результате новой таможенной политики США.

РосСМИ 3 апреля писали, что в январе-феврале этого года российский бюджет из-за проблем с нефтью и газом потерял более 200 млрд рублей. Чтобы компенсировать потери, Кремль должен либо брать кредиты, либо использовать деньги из Фонда национального благосостояния, — а этот фонд, кстати, исчерпывается.