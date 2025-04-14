Великі європейські компанії обмірковують можливість відновлення імпорту російського газу на тлі нових тарифів, запроваджених президентом США Дональдом Трампом.

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Про це повідомляє Reuters.

Як пояснює видання, Євросоюз побоюється, що залежність від Штатів щодо постачання скрапленого природного газу зробить його вразливим. До того ж переговори з Катаром щодо газового питання теж не були плідними.

Водночас країни ЄС після повномасштабного вторгнення РФ в Україну зобов’язалися до 2027 року припинити імпорт російських енергоресурсів.

Наразі європейські посадовці висловлюють сподівання щодо "розумного миру в Україні". Зокрема, виконавчий віцепрезидент французької компанії Engie Дідьє Олло заявив: "Якщо в Україні буде розумний мир, ми можемо повернутися до потоків у 60 мільярдів кубічних метрів, можливо, 70, на рік, включно з СПГ".

Водночас чиновник запевнив, що про повернення імпорту в повному обсязі не йдеться: за його словами, до війни в Україні Росія забезпечувала 40% газових потреб ЄС, наразі йдеться лише про 20-25%.

Тим часом в Німеччині говорять про вимушене скорочення хімічної промисловості та про потребу в розв’язанні ситуації.

"Ми перебуваємо в серйозній кризі, ми не можемо чекати", — сказав, зокрема, генеральний директор компанії InfraLeuna Крістоф Гюнтер.

Офіційно тема повернення Німеччини до російського газу є "табуйованою", проте варто зазначити, що на місцевих виборах у лютому цього року близько третини громадян Німеччини проголосували за дружні до Росії політсили.

Зазначимо, журналісти Financial Times 14 квітня повідомляли, що бюджет РФ ризикує втратити трильйон рублів через падіння цін на нафту внаслідок нової митної політики США.

РосЗМІ 3 квітня писали, що в січні-лютому цього року російський бюджет через проблеми з нафтою та газом втратив понад 200 млрд рублів. Щоб компенсувати втрати, Кремль повинен або брати кредити, або використовувати гроші з Фонду національного добробуту, – а цей фонд, до речі, вичерпується.