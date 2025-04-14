Мита Трампа обвалили ціни на російську нафту: бюджет РФ ризикує втратити трильйон рублів, — FT

Нова тарифна політика президента США Дональда Трампа, оголошена 2 квітня, спричинила падіння ціни на російську нафту, що своєю чергою посилює тиск на "військову скарбницю" Кремля і може скоротити бюджет РФ на 2,5 %. Це змусить Москву скорочувати невійськові витрати, збільшувати запозичення на міжнародних ринках чи посилювати податки для компаній-експортерів.

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Про вплив торгівельної війни Трампа на економіку Росії пише Financial Times.

У виданні зазначають, що бюджет РФ складається з прибутків від торгівлі нафтою і газом приблизно на третину, і якщо протягом 2025 року ціни на російську нафту залишаться на поточному рівні, він може скоротитися приблизно на 2,5 %.

Журналісти зауважують, що після заяви Дональда Трампа про запровадження нових мит США ціна на нафту основного експортного сорту РФ — марки Urals — впала до найнижчого рівня за майже два роки. Розрахунки бюджету РФ на 2025 рік здійснювалися на основі ціни Urals на рівні 69,70 доларів за барель, а станом на 10 квітня Urals торгувався на рівні близько 50 доларів.

Вартість російської нафти марки Urals у доларах за барель від початку повномасштабної війни Фото: Financial Times

Кремль уже використав частину свого Фонду національного добробуту, щоб компенсувати витрати на повномасштабне вторгнення до України, і резерви цього фонду скорочуються, зазначають автори статті. Стурбованість падінням цін на нафту висловлюють російські чиновники.

"Цей показник дуже важливий для нас з погляду надходжень до бюджету… Ситуація надзвичайно нестабільна, напружена та емоційно насичена", — заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков журналістам

За словами журналістів, це свідчить про те, що торгівельна війна Трампа опосередковано завдає шкоди російській економіці. Ціни на нафту продовжують падати попри оголошену 9 квітня паузу в митах на 90 днів.

Головний економіст московської компанії T-Investments Софія Донець, висловила думку, що коли ціни на російську нафту залишаться на сьогоднішньому рівні, бюджет РФ цього року втратить близько трильйона доларів, що дорівнює 2,5%. При цьому, за її словами, зростання ВВП сповільнилося б на 0,5 відсоткових пунктів.

Водночас експерт з Росії в Німецькому інституті міжнародних справ і питань безпеки Яніс Клюге зазначає, що на те, щоб падіння цін на нафту позначилося на російському бюджеті, знадобиться кілька місяців.

Ціна на російську нафту падає: що відомо про наслідки

ЗМІ 7 квітня повідомляли про падіння обсягів видобутку нафти в Росії порівняно з попереднім роком і зазначали, що нові мита Трампа завдали ще більшого удару по доходах російського бюджету, оскільки обвалили ціну на барель нафти одразу на 10 доларів менш ніж за добу.

Фокус 8 квітня з'ясовував, чи справді нафтовий обвал вбиває економіку РФ. Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин зазначав, що в бюджеті Росії закладено вартість нафти Urals 70 доларів за барель. За словами експерта, за умов, коли ціна падає нижче 60 доларів, Кремль вимушений компенсувати збитки з Фонду національного добробуту, де лишилося вже не так багато коштів.

Нагадаємо, також інформаційне агентство Reuters 9 квітня писало, що через різкий обвал цін може зупинитися видобуток нафти в США.