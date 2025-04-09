"Не переживе зриву": видобуток нафти в США може зупинитися через обвал цін, — Reuters

У Сполучених Штатах Америки є загроза закриття американських нафтових свердловин внаслідок запровадження мит Дональда Трампа. При цьому у Білому домі сподіваються, що вітчизняні нафтовики витримають стрімке зниження ціни, написало агентство Reuters.

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Про вплив мит Трампа на видобуток нафти в США ідеться у статті, яка з'явилась 9 квітня.

Агентство розпитало аналітиків про наслідки 104% мит США, 84% мит Китаю та падіння ціни на нафту Brent до рівня 60,35 дол. й на нафту West Texas Intermediate (WTI) до 57,23 дол. Аналітик UBS Джованні Стауново пояснив, що дійсно можлива світова рецесія (зниження активності) і тому у найближчі місяці знизиться попит на нафту, а це призведе до нового падіння ціни на нафту. Тим часом аналітик Panmure Liberum Ешлі Келті пояснив, чому у Білому домі не лякаються такої ситуації. Американські чиновники, ймовірно, сподіваються, що їхня нафтова галузь зможе витримати падіння ціни до 50 дол. Тим часом Келлі впевнений, що цього не станеться і з видобутком будуть проблеми — аж до його припинення.

"Деякі аналітики припустили, що Білий дім хоче наблизити ціни на нафту до 50 доларів, оскільки адміністрація вважає, що нафтогазова промисловість США може пережити період зриву. Ми вважаємо цю мету дещо оманливою… і [така ціна] призведе лише до припинення видобутку в США", — навели журналісти позицію Ешлі Келлі.

Крім того, аналітики пояснив, що втрати США допоможуть членам ОПЕК (Організація країн — експортерів нафти). Reuters при цьому нагадало, що падіння ціни на нафту співпало з рішенням членів ОПЕК+ наростити видобуток (в ОПЕК+ входить РФ).

"[Низька ціна] відкриє двері для ОПЕК, і [ця організація] знову стане ключовим регулятором на ринку (swing producer)", — заявив співрозмовник агентства.

Reuters також навело прогнози агентства Goldman Sachs щодо цін на нафту:

Brent за 62 дол. та WTI за 58 дол. за барель до грудня 2025 року;

Brent за 55 дол. та WTI за 51 дол. за барель до грудня 2026 року.

Мита Трампа — деталі

Зазначимо, 3 квітня президент США Дональд Трамп запровадив мита для майже усіх держав планети, не зачепивши при цьому РФ, Білорусь, КНДР та Кубу. Глава Білого дому пояснив, що таким чином прагне виправити "несправедливість", від якої страждають американці: наприклад, ідеться про втрату виробничих потужностей та робочих місць. Під час першої заяви Трамп повідомив, що мита для Китаю становитимуть 67%, для ЄС — 39%, для Ізраїлю — 33%, для України — 10% тощо. Французьке видання Le Monde звернуло увагу, що РФ не отримала ніяких обмежень, хоч і має торгівельний оборот з США у розмірі 3,5 млрд дол.

Нагадуємо, 8 квітня журнал Forbes повідомив, скільки сотень мільйонів доларів втратив Дональд Трамп через запровадження глобальних мит. Тим часом 9 квітня Європейський Союз оголосив свою відповідь на підняття тарифів США.