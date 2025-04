США і далі торгують з РФ: Le Monde підрахувало, які мають бути мита Трампа для Москви

Сполучені Штати Америки не підвищили тарифи для Російської Федерації, хоч між цими країнами зберігається торгівля, попри накладання санкцій. Якби у Білому домі про це згадали, то Москва отримала б мита Трампа на рівні 42%.

Related video

Про ситуацію з митами Трампа, які чомусь не наклали на РФ, написало французьке видання Le Monde.

Видання звернулось до висновків аналітичного центру Les Décodeurs. Аналітичний центр вивчив дані Офісу торгового представника США (The Office of the United States Trade Representative — USTR) щодо торгівлі між американцями й росіянами, а також дані інституту статистики Census. З'ясували, що обсяги торгівлі між США та РФ не нульові, як заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт. Насправді оборот у 2024 році — 3,5 млрд дол. Якби Вашингтон врахував це, то Москва отримала б зростання мит Трампа на 42%, підсумували аналітики.

До всього, аналогічна ситуація з Білоруссю, ідеться у новині Le Monde. Трамп не згадав цю країну, але мита мали б бути 24%, підрахували аналітики.

Тим часом на порталі Офісу торгового представника США у відкритому доступі є дані про торгівлю між США та РФ. Зокрема, Вашингтон експортує у Москву товарів на 526,1 млн дол. Імпорт з Росії становить 3 млрд дол. Втім, кількість російських товарів у 2024 році все ж зменшилася на 34%, визнало американське урядове агентство.

Мита Трампа - торгівельний оборот між РФ та США у 2024 році Фото: Скриншот

Мита Трампа — деталі

Зазначимо, в ніч на 3 квітня президент США Дональд Трамп запровадив мита для майже усіх держав планети, за винятком Росії, Білорусі, Куби, Північної Кореї та деяких інших. Джерела видання The New York Times пояснили, що мита не торкнулись Москви, оскільки росіяни й так перебувають під тиском санкцій і торгівля з ними мінімальна. Тим часом Україна отримала зростання мит на 10%. Рішення Трампа торкнулось Китаю — мита підняли на 67%, ЄС — на 39%, Тайваню — 64%, Ізраїлю — 33%.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на заяву Трампа про підвищення мит. Посадовиця запевнила, що європейці готують відповідь, про яку оголосять дещо пізніше.

Тим часом видання Politico написало, якою може бути відповідь ЄС на мита Трампа. Зокрема, Брюссель може вдарити по Big Tech і постраждають компанії Google, Meta (Facebook), Amazon та інші.

Нагадуємо, 3 квітня Інститут досліджень авторинку розповів, як мита Трампа вплинуть на ціну автомобілів в Україні.