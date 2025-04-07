Пастка для Росії: ціни на нафту знижуються, видобуток падає, — ЗМІ

У Росії з’явилась ще одна проблема, окрім значного падіння цін на нафту на світовому ринку. А саме – падіння обсягів видобутку.

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Про це пише видання The Moscow Times.

Запаси нафти РФ поступово виснажуються. Собівартість видобутку зростає. А необхідне обладнання для розробки нових родовищ не можуть купити через санкції.

Приміром, доходи РФ від податку на нафту впали майже на чверть у лютому порівняно з тим самим періодом 2024 року, повідомляє Bloomberg, посилаючись на опубліковані дані Мінфіну про надходження до бюджету РФ.

Це стало наслідком скорочення видобутку нафти на проєктах із високими податками. Так, надходження до федерального бюджету скоротилися приблизно на 23% до 610 млрд рублів ($6,8 млрд).

Уряд Росії вперше майже за півтора року почне щодня продавати валюту з Фонду національного добробуту, щоб компенсувати провал нафтогазових доходів бюджету, які у лютому та березні скоротилися майже на 20%.

З 7 квітня по 12 травня російський Мінфін продасть з ФНБ юанів і золота на 35,9 млрд рублів, або 1,6 млрд рублів на день, випливає з релізу відомства. Такі операції Мінфін розпочинає вперше з січня 2024 року.

Залізти в "кубишку" влада змушена, оскільки вартість російської нафти Urals впала нижче $60 за барель — ціни бюджетного правила. За даними Мінекономрозвитку РФ, у березні барель Urals продавали за кордон в середньому по $58,99, що рекордно дешево з літа 2023 року. При тому, що в бюджетні проєктування закладали вартість $69,7.

Крім того, далося взнаки і зниження обсягів видобутку нафти, зазначає сам Мінфін у релізі. Зараз Росія качає близько 9 млн барелів на добу, хоча рік тому це було 10 млн і вище.

Як підсумок: у березні нафтогазові доходи бюджету скоротилися на 17%, а за підсумками першого кварталу – на 10%. Сам Мінфін раніше попереджав, що може недобрати до 2 трлн рублів сировинної ренти через ситуацію на нафтовому ринку.

Тим часом Саудівська Аравія здійснила наймасштабніше зниження цін на нафту за останні два роки, знизивши вартість своєї ключової марки Arab Light одразу на $2,30 за барель для азіатських покупців. Це сталося через кілька днів після шокового рішення ОПЕК+ різко збільшити видобуток нафти на 400 000 барелів на добу, повідомляє Bloomberg.

Більше того, "тарифи Трампа" також завдали колосального удару за світовими цінами на нафту, які звалилися відразу на 10 доларів менш ніж за добу — з 75 до 65 доларів, що стало найнижчим показником більш як за три роки. Для Росії, чий бюджет безпосередньо залежить від світових нафтових цін, ці новини — справжній економічний удар.

Раніше Трамп вимагав від ОПЕК+ знизити ціну на нафту, що, як він стверджував, потрібно, щоб знизити інфляцію та посилити тиск на Росію, щоб вона допомогла припинити війну з Україною.

Нафта в Лондоні вже впала нижче за $65, що є мінімумом за останні чотири роки. Для порівняння: бюджет Росії в 2024-2025 роках верстався виходячи з ціни нафти вище $70, а кожна втрата долара з бареля — мінус мільярди рублів до бюджету. При цьому Саудівська Аравія й надалі планує поетапне збільшення постачання, що створює ризики для тривалого обвалу цін.

Росія — країна, економіка якої критично залежить від експорту нафти і газу. Ці доходи безпосередньо фінансують військові витрати, зокрема війну проти України. В умовах дефіциту бюджету дешева нафта може зірвати плани Кремля щодо продовження військової кампанії.

Якщо падіння цін продовжиться, Москва опиниться в ситуації, коли доведеться скорочувати військові витрати, або друкувати рублі, розганяючи інфляцію. У будь-якому разі — це економічна катастрофа, яка врешті-решт вдарить і по громадянах Росії.

За даними Bloomberg, несподіване збільшення видобутку та зниження цін відбулося на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа, який зажадав від ОПЕК+ знизити ціну на нафту, щоб послабити інфляцію і посилити тиск на Росію. Це рішення б'є одночасно у двох напрямах: знижує доходи РФ від експорту вуглеводнів і позбавляє Москву головного джерела фінансування війни.

Зазначимо, 24 січня президент США Дональд Трамп звернувся до країн-членів ОПЕК і закликав їх збільшити видобуток нафти. Так впаде ціна на пальне, це ослабить РФ та допоможе швидше зупинити російсько-українську війну, вважав американський політик.

Також, деякі країни-члени ОПЕК та ОПЕК+ добровільно скорегували обсяги видобутку нафти, вказано на порталі експортерів нафти. Корегування відбулось або відбудеться у бік зменшення виробництва.