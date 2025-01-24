Трамп запропонував зменшити ціни на нафту: у Саудівській Аравії відповіли

Міністр економіки та планування Саудівської Аравії Фейсал Алібрагім заявив, що Ер-Ріяд вважає за необхідне забезпечити ефективні поставки нафти для покриття попиту, що зростає.

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Позиція Саудівської Аравії та ОПЕК полягає у підтримці довгострокової стабільності на світовому ринку енергії. Попит на нафту зростає. Про це сказав міністр економіки та планування країни Фейсал Алібрагім під час панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у відповідь на запитання, чи знизить Ер-Ріяд ціну на нафту після того, як Дональд Трамп заявив, що попросить королівство та ОПЕК зробити це. Про це повідомляє Reuters.

"Попит буде зростати, і ми маємо забезпечити ефективне постачання енергії без шкоди для енергетичної безпеки, без ризику для нашої здатності використовувати технології та співпрацю для боротьби зі зміною клімату, що є серйозною проблемою", — сказав Алібрагім.

За його словами, є глобальні питання, які потребують вирішення, і одне з них — це енергетичний перехід.

Алібрагім також підкреслив, що між Саудівською Аравією та США існує багаторічне партнерство, яке триває вже понад вісім десятиліть.

Державне інформаційне агентство напередодні повідомило, що наслідний принц Мухаммед бін Салман висловив намір королівства розширити інвестиції та торговельні відносини зі Сполученими Штатами на суму 600 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років, із можливістю подальшого зростання.

Міністр додав, що з моменту запуску програми Vision 2030 до 2030 року Саудівська Аравія вклала у розвиток економіки суму, що перевищує зазначену у 12 разів. Ця програма спрямована на реформування економіки з метою зниження залежності від вуглеводнів, створення робочих місць і будівництва нових галузей.

Міністр зазначив, що несировинний сектор вперше становить 52% ВВП країни, а стабільне його зростання очікується на рівні 3,9% у 2024 році, 4,8% у 2025 році та 6,2% у 2026 році. За його словами, розвиток несировинної економіки є ключовим пріоритетом королівства.

Нагадаємо, 23 січня президент США Дональд Трамп зазначив, що має намір закликати Саудівську Аравію та ОПЕК сприяти зниженню світових цін на нафту, що, на його думку, може сприяти припиненню російсько-української війни. Також Трамп заявив про намір просити Ер-Ріяд збільшити інвестиційний пакет у США з 600 млрд доларів до 1 трлн доларів.

24 січня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що перебіг війни в Україні "не залежить від цін на нафту".