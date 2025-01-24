Трамп предложил уменьшить цены на нефть: в Саудовской Аравии ответили

Министр экономики и планирования Саудовской Аравии Фейсал Алибрагим заявил, что Эр-Рияд считает необходимым обеспечить эффективные поставки нефти для покрытия растущего спроса.

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Позиция Саудовской Аравии и ОПЕК заключается в поддержании долгосрочной стабильности на мировом рынке энергии. Спрос на нефть растет. Об этом сказал министр экономики и планирования страны Фейсал Алибрагим во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе в ответ на вопрос, снизит ли Эр-Рияд цену на нефть после того, как Дональд Трамп заявил, что попросит королевство и ОПЕК сделать это. Об этом сообщает Reuters.

"Спрос будет расти, и мы должны обеспечить эффективное снабжение энергией без ущерба для энергетической безопасности, без риска для нашей способности использовать технологии и сотрудничество для борьбы с изменением климата, что является серьезной проблемой", — сказал Алибрагим.

По его словам, есть глобальные вопросы, которые требуют решения, и один из них — это энергетический переход.

Алибрагим также подчеркнул, что между Саудовской Аравией и США существует многолетнее партнерство, которое длится уже более восьми десятилетий.

Государственное информационное агентство накануне сообщило, что наследный принц Мухаммед бин Салман выразил намерение королевства расширить инвестиции и торговые отношения с Соединенными Штатами на сумму 600 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет, с возможностью дальнейшего роста.

Министр добавил, что с момента запуска программы Vision 2030 до 2030 года Саудовская Аравия вложила в развитие экономики сумму, превышающую указанную в 12 раз. Эта программа направлена на реформирование экономики с целью снижения зависимости от углеводородов, создания рабочих мест и строительства новых отраслей.

Министр отметил, что несырьевой сектор впервые составляет 52% ВВП страны, а стабильный его рост ожидается на уровне 3,9% в 2024 году, 4,8% в 2025 году и 6,2% в 2026 году. По его словам, развитие несырьевой экономики является ключевым приоритетом королевства.

Напомним, 23 января президент США Дональд Трамп отметил, что намерен призвать Саудовскую Аравию и ОПЕК способствовать снижению мировых цен на нефть, что, по его мнению, может способствовать прекращению российско-украинской войны. Также Трамп заявил о намерении просить Эр-Рияд увеличить инвестиционный пакет в США с 600 млрд долларов до 1 трлн долларов.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ход войны в Украине "не зависит от цен на нефть".