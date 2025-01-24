"Мы ждем сигналов": в Кремле заявили, что Путин готов к переговорам с Трампом

По словам спикера Путина Дмитрия Пескова, ход войны в Украине "не зависит от цен на нефть". По его словам, она "происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации".

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Президент Российской Федерации Владимир Путин готов к переговорам с президентом США Дональдом Трампом. Москва ждет сигналов. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста, стоит ли ждать "тот самый звонок" в выходные, сообщает "РИА Новости".

"Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем", — сказал Песков.

Также спикер российского президента заверил, что ход российско-украинской войны "не зависит от цен на нефть". Война, по мнению Пескова, "происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации".

Накануне президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что потребует от Саудовской Аравии снизить цены на нефть. По его убеждению, это должно поспособствовать окончанию войны России против Украины.

"Мы договоримся о том, чтобы Саудовская Аравия снизила цены на нефть. И мне странно, что это не произошло до выборов... Если цены снизятся, то война между Украиной и Россией прекратится сразу же. Нам нужно снизить цены, положить конец этой войне", — сказал президент США.

Напомним, Дональд Трамп поручил помощникам организовать звонок Владимиру Путину в первые дни после инаугурации.

21 января российский президент сказал лидеру Китая Си Цзиньпину, что Россия открыта к "диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту".