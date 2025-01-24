"Ми чекаємо сигналів": у Кремлі заявили, що Путін готовий до переговорів з Трампом

За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, перебіг війни в Україні "не залежить від цін на нафту". За його словами, вона "відбувається через загрозу національній безпеці Російської Федерації".

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Президент Російської Федерації Володимир Путін готовий до переговорів із президентом США Дональдом Трампом. Москва чекає сигналів. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на запитання журналіста, чи варто чекати "той самий дзвінок" у вихідні, повідомляє "РИА Новости".

"Путін готовий, ми чекаємо сигналів, усі готові. Тому тут важко гадати на кавовій гущі. Як тільки буде, якщо щось буде, ми вас проінформуємо", — сказав Пєсков.

Також речник російського президента запевнив, що перебіг російсько-української війни "не залежить від цін на нафту". Війна, на думку Пєскова, "відбувається через загрозу національній безпеці Російської Федерації".

Напередодні президент США Дональд Трамп під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що вимагатиме від Саудівської Аравії знизити ціни на нафту. На його переконання, це має посприяти закінченню війни Росії проти України.

"Ми домовимось про те, щоб Саудівська Аравія знизила ціни на нафту. І мені дивно, що це не відбулося до виборів… Якщо ціни знизяться, то війна між Україною та Росією припиниться одразу ж. Нам потрібно знизити ціни, покласти край цій війні", — сказав президент США.

Нагадаємо, Дональд Трамп доручив помічникам організувати дзвінок Володимиру Путіну у перші дні після інавгурації.

21 січня російський президент сказав лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, що Росія відкрита до "діалогу з новою адміністрацією США щодо українського конфлікту".