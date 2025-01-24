"Він не ангел": Трамп заявив, що Зеленський мав домовитись із Путіним на початку війни (відео)

Трамп каже, що він міг би "легко укласти угоду", але Зеленський вирішив битися. Крім того, президент США вважає, що його попередник Байден міг запровадити жорсткіші санкції, щоб позбавити РФ джерел доходу.

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Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна не повинна була оборонятися, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. На його думку, президент України Володимир Зеленський повинен був домовлятися, щоб не допустити великої війни. Про це він сказав в інтерв'ю FoxNews.

Трамп заявив, що Зеленський "не повинен був допустити війни". На відео з 10:25.

"Він не ангел. Він не повинен був допустити, щоб ця війна сталася. По-перше, він бореться проти значно більшого суб'єкта. Значно могутнішого. Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду. Я міг би легко укласти таку угоду, а Зеленський вирішив, що він хоче битися", — сказав американський президент.

За словами Трампа, Росія мала десятки тисяч танків, тоді як Україна — майже жодного. Він зазначив, що США постачали озброєння, українці "мають сміливість використовувати його", але війна врешті повинна бути врегульована.

"Вони втрачають мільйони людей, прекрасні люди вмирають на полі бою. Це повинно припинитися", — сказав Дональд Трамп.

Він знову нагадав, що за його першої каденції Путін не зважувався розпочати повномасштабне вторгнення до України, і звинуватив Байдена в тому, що він дозволив цьому статися. За його словами, якби його попередник запровадив більш суворі обмеження та санкції щодо РФ, перекрив дохід від торгівлі енергоносіями, Кремль не мав би грошей на бойові дії. Трамп заявив, що Байден своїми словами та діями підштовхнув Путіна до ескалації.

Президент США повторив свої погрози запровадити жорсткі санкції, тарифи та мита щодо Росії, якщо Володимир Путін не погодиться сісти за стіл переговорів.

"Якщо вони не врегулюють цю війну швидко, практично негайно, я накладу величезні тарифи на Росію, величезні мита та санкції. Я не хочу робити цього, я люблю російських людей, але ми повинні закінчити цю війну. Зеленський хоче завершення зараз, з нього вже досить", — сказав американський лідер.

Нагадаємо, під час виступу на Міжнародному економічному форумі в Давосі 23 січня Трамп озвучив свій план тиску на РФ для примушення її до миру. Він має намір заручитися допомогою Саудівської Аравії та Китаю.

Також 23 січня британське видання The Times писало, що Дональд Трамп може вимагати від України знизити призовний вік до 18 років в обмін на військову допомогу.