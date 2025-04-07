Ловушка для России: цены на нефть снижаются, добыча падает, — СМИ

У России появилась еще одна проблема, кроме значительного падения цен на нефть на мировом рынке. А именно — падение объемов добычи.

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Об этом пишет издание The Moscow Times.

Запасы нефти РФ постепенно истощаются. Себестоимость добычи растет. А необходимое оборудование для разработки новых месторождений не могут купить из-за санкций.

К примеру, доходы РФ от налога на нефть упали почти на четверть в феврале по сравнению с тем же периодом 2024 года, сообщает Bloomberg, ссылаясь на опубликованные данные Минфина о поступлениях в бюджет РФ.

Это стало следствием сокращения добычи нефти на проектах с высокими налогами. Так, поступления в федеральный бюджет сократились примерно на 23% до 610 млрд рублей ($6,8 млрд).

Правительство России впервые почти за полтора года начнет ежедневно продавать валюту из Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать провал нефтегазовых доходов бюджета, которые в феврале и марте сократились почти на 20%.

С 7 апреля по 12 мая российский Минфин продаст из ФНБ юаней и золота на 35,9 млрд рублей, или 1,6 млрд рублей в день, следует из релиза ведомства. Такие операции Минфин начинает впервые с января 2024 года.

Залезть в "кубишку" власти вынуждены, поскольку стоимость российской нефти Urals упала ниже $60 за баррель — цены бюджетного правила. По данным Минэкономразвития РФ, в марте баррель Urals продавали за границу в среднем по $58,99, что рекордно дешево с лета 2023 года. При том, что в бюджетные проектирования закладывали стоимость $69,7.

Кроме того, сказалось и снижение объемов добычи нефти, отмечает сам Минфин в релизе. Сейчас Россия качает около 9 млн баррелей в сутки, хотя год назад это было 10 млн и выше.

Как итог: в марте нефтегазовые доходы бюджета сократились на 17%, а по итогам первого квартала — на 10%. Сам Минфин ранее предупреждал, что может недобрать до 2 трлн рублей сырьевой ренты из-за ситуации на нефтяном рынке.

Тем временем Саудовская Аравия осуществила самое масштабное снижение цен на нефть за последние два года, снизив стоимость своей ключевой марки Arab Light сразу на $2,30 за баррель для азиатских покупателей. Это произошло через несколько дней после шокового решения ОПЕК+ резко увеличить добычу нефти на 400 000 баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

Более того, "тарифы Трампа" также нанесли колоссальный удар по мировым ценам на нефть, которые рухнули сразу на 10 долларов менее чем за сутки — с 75 до 65 долларов, что стало самым низким показателем более чем за три года. Для России, чей бюджет напрямую зависит от мировых нефтяных цен, эти новости — настоящий экономический удар.

Ранее Трамп требовал от ОПЕК+ снизить цену на нефть, что, как он утверждал, нужно, чтобы снизить инфляцию и усилить давление на Россию, чтобы она помогла прекратить войну с Украиной.

Нефть в Лондоне уже упала ниже $65, что является минимумом за последние четыре года. Для сравнения: бюджет России в 2024-2025 годах верстался исходя из цены нефти выше $70, а каждая потеря доллара с барреля — минус миллиарды рублей в бюджет. При этом Саудовская Аравия и в дальнейшем планирует поэтапное увеличение поставок, что создает риски для длительного обвала цен.

Россия — страна, экономика которой критически зависит от экспорта нефти и газа. Эти доходы напрямую финансируют военные расходы, в частности войну против Украины. В условиях дефицита бюджета дешевая нефть может сорвать планы Кремля по продолжению военной кампании.

Если падение цен продолжится, Москва окажется в ситуации, когда придется сокращать военные расходы, или печатать рубли, разгоняя инфляцию. В любом случае — это экономическая катастрофа, которая в конце концов ударит и по гражданам России.

По данным Bloomberg, неожиданное увеличение добычи и снижение цен произошло на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, который потребовал от ОПЕК+ снизить цену на нефть, чтобы ослабить инфляцию и усилить давление на Россию. Это решение бьет одновременно по двум направлениям: снижает доходы РФ от экспорта углеводородов и лишает Москву главного источника финансирования войны.

Отметим, 24 января президент США Дональд Трамп обратился к странам-членам ОПЕК и призвал их увеличить добычу нефти. Так упадет цена на топливо, это ослабит РФ и поможет быстрее остановить российско-украинскую войну, считал американский политик.

Также, некоторые страны-члены ОПЕК и ОПЕК+ добровольно скорректировали объемы добычи нефти, указано на портале экспортеров нефти. Корректировка состоялась или состоится в сторону уменьшения производства.