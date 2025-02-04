ОПЕК проигнорировала требование Трампа по нефти: почему возникла проблема и какие последствия

Некоторые страны-члены ОПЕК и ОПЕК+ добровольно скорректировали объемы добычи нефти, указано на портале экспортеров нефти. Корректировка состоялась или произойдет в сторону уменьшения производства.

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3 февраля состоялось 58 заседание представителей "Организации стран — экспортеров нефти" (ОПЕК). Во время заседания обсудили действующий план объемов добычи. Члены организации подтвердили, что планы не меняются и добыча не вырастет и не упадет минимум до апреля 2025 года. Таким образом организация проигнорировала требование президента США Дональда Трампа нарастить количество нефти на рынке, чтобы быстрее закончить российско-украинскую войну. Детали решения экспортеров нефти появилось на портале ОПЕК.

ОПЕК проигнорировала требование Трампа — детали

В пресс-релизе о заседании 3 февраля, опубликованном на портале организации, не упоминается Трамп. Зато там говорится о встрече, которая состоялась согласно плану, а не в ответ на какие-то требования извне. Указано, что провели онлайн-совещание Совместного министерского мониторингового комитета членов ОПЕК и ОПЕК+. Во время совещания все члены подтвердили, что придерживаются предыдущих договоренностей, а также движутся к общим целям.

Отдельно упомянули двух членов — Казахстан (входит в ОПЕК+) и Иран. Эти две страны показали "лучшее соответствие" и провели "дополнительные добровольные корректировки добычи", говорится в пресс-релизе. Кроме того, организация будет мониторить поведение членов сообщества по добровольному уменьшению производства, согласованному 1 декабря 2024 года.

В отчете привели две даты относительно деятельности организации:

Декларация о сотрудничестве (DoC), в которой указаны обязательства по добыче нефти, действует до конца 2026 года;

следующая встреча, на которой вероятны обсуждения вопроса об объемах, состоится 5 апреля 2025 года.

Действия членов ОПЕК и ОПЕК+

В медиа можно отыскать данные о "добровольных" корректировках Казахстана и Ирана. В частности, Казахстан в сентябре 2024 года превысил квоты ОПЕК на 125 тыс. баррелей в сутки, написали на Reuters. Между тем в январе 2025 года издание Moscow Times сообщило, что эта страна готовится уменьшить добычу, но окончательное решение примет на заседании ОПЕК и ОПЕК+. Иран временно нарастил добычу, но это продлится до марта 2025 года, рассказали на Enkorr.

На портале ОПЕК есть инфографика с тенденциями цен на нефть. На верхнем графике показали падение цен в районе 2020 года и стремительный рост в 2022 году. Общая тенденция — на нижнем графике. График показывает, что в среднем в течение последних десяти лет цены на нефть существенно не менялись.

ОПЕК — график цен на нефть потягом последних 20 лет Фото: Скриншот

ОПЕК и ОПЕК+ — информация

ОПЕК — это "Организация стран-экспортеров нефти", в состав которой входит 11 стран. Суммарно они контролируют почти 80% мировых запасов нефти и 44% добычи. Среди членов — Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт, Иран и др. Также есть ОПЕК+ — сообщество 10 стран, которые придерживаются тех же договоренностей, что и члены ОПЕК. Среди них — Россия, Казахстан, Азербайджан и др.

Отметим, 24 января президент США Дональд Трамп обратился к странам-членам ОПЕК и призвал их увеличить добычу нефти. Таким образом упадет цена на топливо, это ослабит РФ и поможет быстрее остановить российско-украинскую войну, считал американский политик.

Напомним, 28 января Reuters рассказало, как санкции США ударили по теневому флоту РФ, который возил нефть по миру.