ОПЕК проігнорувала вимогу Трампа щодо нафти: чому виникла проблема та які наслідки

Деякі країни-члени ОПЕК та ОПЕК+ добровільно скорегували обсяги видобутку нафти, вказано на порталі експортерів нафти. Корегування відбулось або відбудеться у бік зменшення виробництва.

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3 лютого відбулось 58 засідання представників "Організації країн — експортерів нафти" (ОПЕК). Під час засідання обговорили чинний план обсягів видобутку. Члени організації підтвердили, що плани не змінюються і видобуток не зросте і не впаде мінімум до квітня 2025 року. Так організація проігнорувала вимогу президента США Дональда Трампа наростити кількість нафти на ринку, щоб швидше закінчити російсько-українську війну. Деталі рішення експортерів нафти з'явилось на порталі ОПЕК.

ОПЕК проігнорувала вимогу Трампа — деталі

У пресрелізі про засідання 3 лютого, опубліковане на порталі організації, не згадується Трамп. Натомість там ідеться про зустріч, яка відбулась згідно з планом, а не у відповідь на якісь вимоги ззовні. Вказано, що провели онлайн-нараду Спільного міністерського моніторингового комітету членів ОПЕК та ОПЕК+. Під час наради усі члени підтвердили, що дотримуються попередніх домовленостей, а також рухаються до спільних цілей.

Окремо згадали двох членів — Казахстан (входить в ОПЕК+) та Іран. Ці дві країни показали "кращу відповідність" та провели "додаткові добровільні коригування видобутку", ідеться у пресрелізі. Крім того, організація буде моніторити поведінку членів спільноти щодо добровільного зменшення виробництва, які узгодили 1 грудня 2024 року.

У звіті навели дві дати щодо діяльності організації:

Декларація про співпрацю (DoC), у якій вказані зобов'язання щодо видобутку нафти, чинна до кінця 2026 року;

наступна зустріч, на якій ймовірні обговорення питання про обсяги, відбудеться 5 квітня 2025 року.

Дії членів ОПЕК та ОПЕК+

У медіа можна відшукати дані про "добровільні" корегування Казахстану та Ірану. Зокрема, Казахстан у вересні 2024 року перевищив квоти ОПЕК на 125 тис. баррелів на добу, написали на Reuters. Тим часом у січні 2025 року видання Moscow Times повідомило, що ця країна готується зменшити видобуток, але остаточне рішення ухвалить на засіданні ОПЕК та ОПЕК+. Іран тимчасово наростив видобуток, але це триватиме до березня 2025 року, розповіли на Enkorr.

На порталі ОПЕК є інфографіка з тенденціями цін на нафту. На верхньому графіку показали падіння цін у районі 2020 року та стрімке зростання у 2022. Загальна тенденція — на нижньому графіку. Графік показує, що в середньому протягом останніх десяти років ціни на нафту істотно не змінювались.

ОПЕК — графік цін на нафту протягом останніх 20 років Фото: Скриншот

ОПЕК та ОПЕК+ — інформація

ОПЕК — це "Організація країн-експортерів нафти", до складу якої входить 11 країн. Сумарно ці країни контролюють майже 80% світових запасів нафти та 44% видобутку. Серед членів — Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Кувейт, Іран та ін. Також є ОПЕК+ — спільнота 10 країн, які дотримуються тих же домовленостей, що і члени ОПЕК. Серед них — Росія, Казахстан, Азербайджан та ін.

Зазначимо, 24 січня президент США Дональд Трамп звернувся до країн-членів ОПЕК і закликав їх збільшити видобуток нафти. Так впаде ціна на пальне, це ослабить РФ та допоможе швидше зупинити російсько-українську війну, вважав американський політик.

Нагадаємо, 28 січня Reuters розповіло, як санкції США вдарили по тіньовому флоту РФ, який возив нафту по світу.