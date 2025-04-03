"Мінус" 20% нафтогазових доходів: аналітики розповіли про проблеми з бюджетом РФ

Російський бюджет через проблеми з нафтою та газом втратив понад 200 млрд рублів у січні-лютому 2025 року. Щоб компенсувати втрати, Кремль повинен або брати кредити, або використовувати гроші з Фонду національного благополуччя (ФНБ). Аналітики пояснили, що фонд майже вичерпався, тому ситуація складна.

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Про ситуацію у російській економіці та проблеми з нафтою розповіло росЗМІ The Moscow Times.

Видання написало, що Міністерство фінансів РФ визнало нестачу у двох напрямках отримання доходів бюджету — на податках та на ренті. Зокрема, недоотримання податків з продажу нафти та газу — 230 млрд руб. Дані росіян показують, що доходи березня 2025 року упали майже на 20% порівняно з березнем 2024 року. Отримані доходи все ж досягли розміру 1,08 трлн руб., ідеться у статті.

Інший напрямок проблем — падіння ренти за видобуток нафти та газу. Мінфін РФ повідомив, що за підсумком трьох місяців 2025 року — падіння на 10%, а в деякі з місяців падіння було й 20%. Втім, за ренту російський бюджет отримав 2,64 трлн руб.

В підсумку видання повідомило, що до кінця 2025 року Кремль може не доотримати 2 трлн руб. в бюджет, а це становить майже 20% від потреби. При цьому у фонді національного благополуччя залишилась одна третина від суми на початок вторгнення, ідеться у статті. Причини падіння доходів казни РФ — це наслідки посилення санкцій США та через падіння цін на нафту. Крім того, проблемою стала "міцність" рубля, який, схоже, все ж доведеться знецінювати, навело росЗМІ думку експерта.

"Ситуація чутлива. Це помітні втрати, які потрібно покривати або додатковими запозиченнями або використанням ФНБ, в якому залишилася невелика сума", — підсумувало The Moscow Times.

Нафта РФ — деталі

Зазначимо, в лютому видання Welt озвучило додаткові чинники, які впливають на видобуток нафти РФ і на падіння нафтогазових доходів. Німецькі журналісти підрахували, що лише у січні 2025 року під ударом дронів України опинились 20 російських нафтопереробних заводів РФ, а це — дві третини від загальної кількості (30 шт.). Крім того, з вересня 2023 по січень 2025 відбулось понад 80 атак безпілотників по стратегічних об'єктах Кремля — НПЗ, базах, терміналах, повідомили на порталі "Слово і Діло".

Тим часом агентство Reuters написало, що через удари українських дронів РФ втратила близько 10% потужностей нафтопереробки. Згідно з даними журналістів, через санкції США на російський "тіньовий флот" трейдери майже на 20% зменшили експорт нафти, а нафтовидобування зменшилось на 10%. Крім того, внаслідок українських атак закрилось три нафтопереробних заводи — в Рязанській, Волгоградській та Астраханській областях.

Нагадуємо, 24 березня Каспійський трубопровідний консорціум заявив про припинення постачання нафти РФ у Новоросійський термінал. 3 квітня видання Le Monde повідомило, що Росія продовжує торгувати з США, але не отримала зростання мит Трампа.