"Минус" 20% нефтегазовых доходов: аналитики рассказали о проблемах с бюджетом РФ

Российский бюджет из-за проблем с нефтью и газом потерял более 200 млрд рублей в январе-феврале 2025 года. Чтобы компенсировать потери, Кремль должен либо брать кредиты, либо использовать деньги из Фонда национального благополучия (ФНБ). Аналитики объяснили, что фонд почти иссяк, поэтому ситуация сложная.

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О ситуации в российской экономике и проблемах с нефтью рассказало росСМИ The Moscow Times.

Издание написало, что Министерство финансов РФ признало недостаток в двух направлениях получения доходов бюджета — на налогах и на ренте. В частности, недополучение налогов с продажи нефти и газа — 230 млрд руб. Данные россиян показывают, что доходы марта 2025 года упали почти на 20% по сравнению с мартом 2024 года. Полученные доходы все же достигли размера 1,08 трлн руб, говорится в статье.

Другое направление проблем — падение ренты за добычу нефти и газа. Минфин РФ сообщил, что по итогу трех месяцев 2025 года — падение на 10%, а в некоторые из месяцев падение было и 20%. Впрочем, за ренту российский бюджет получил 2,64 трлн руб.

В итоге издание сообщило, что до конца 2025 года Кремль может недополучить 2 трлн руб. в бюджет, а это составляет почти 20% от потребности. При этом в фонде национального благополучия осталась одна треть от суммы на начало вторжения, говорится в статье. Причины падения доходов казны РФ — это последствия усиления санкций США и из-за падения цен на нефть. Кроме того, проблемой стала "прочность" рубля, который, похоже, все же придется обесценивать, привело росСМИ мнение эксперта.

"Ситуация чувствительная. Это заметные потери, которые нужно покрывать либо дополнительными заимствованиями, либо использованием ФНБ, в котором осталась небольшая сумма", — подытожило The Moscow Times.

Нефть РФ — детали

Отметим, в феврале издание Welt озвучило дополнительные факторы, которые влияют на добычу нефти РФ и на падение нефтегазовых доходов. Немецкие журналисты подсчитали, что только в январе 2025 года под ударом дронов Украины оказались 20 российских нефтеперерабатывающих заводов РФ, а это — две трети от общего количества (30 шт.). Кроме того, с сентября 2023 по январь 2025 состоялось более 80 атак беспилотников по стратегическим объектам Кремля — НПЗ, базах, терминалах, сообщили на портале "Слово и Дело".

Между тем агентство Reuters написало, что из-за ударов украинских дронов РФ потеряла около 10% мощностей нефтепереработки. Согласно данным журналистов, из-за санкций США на российский "теневой флот" трейдеры почти на 20% уменьшили экспорт нефти, а нефтедобыча уменьшилась на 10%. Кроме того, в результате украинских атак закрылось три нефтеперерабатывающих завода — в Рязанской, Волгоградской и Астраханской областях.

Напоминаем, 24 марта Каспийский трубопроводный консорциум заявил о прекращении поставок нефти РФ в Новороссийский терминал. 3 апреля издание Le Monde сообщило, что Россия продолжает торговать с США, но не получила роста пошлин Трампа.