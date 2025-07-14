Подняли авиацию: российский дрон "Гербера", летевший в Украину, сбили над Беларусью

Сбил российский беспилотник вертолет Ми-24. 12 июля в воздушном пространстве Беларуси находились не менее трех российских дронов.

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Белорусский вертолет сбил летящий в Украину дрон РФ. Прооизошло это 12 июля, сообщили источники в разведке Украины, пишет "РБК-Украина".

Вертолет Ми-24 ПВО Беларуси 12 июля атаковал и уничтожил ударный беспилотник россиян типа "Гербера". По данным источников, тогда в воздушном пространстве страны находились не менее трех российских БпЛА.

Дроны "Гербера" Фото: Скриншот

Как сообщается, вертолет доложил об обнаружении и уничтожении цели. Обломки сбитого дрона упали на территории Гомельской области.

На момент публикации материала пресс-центр ВС ВСУ не комментировал информацию об уничтожении БПЛА "Гербера" над территорией Беларуси.

Напомним, 10 июля дрон из Беларуси залетел в Литву и упал. Боеготовность истребителей миссии НАТО перевели с учебного режима в боевой. Впоследствии в Минобороны Литвы подтвердили, что это был именно российский БпЛА "Гербера", продолжается расследование.

Фокус писал, во сколько обошлась россиянам атака на Киев в ночь на 10 июля. Россия тогда осуществила масштабный удар по Киеву, запустив всего 415 воздушных средств — в основном дронов-камикадзе типа Shahed, а также ракеты. Украинская противовоздушная оборона (ПВО), вместе с РЭБ, авиацией и беспилотными системами, смогла сбить 178 единиц техники противника и подавить еще 204 благодаря средствам радиоэлектронной борьбы.