Российский БПЛА залетел в Литву из Беларуси: истребители НАТО работали в боевом режиме (фото)

Дрон россиян влетел в воздушное пространство Литвы из Беларуси. Летательный аппарат из фанеры напомнил литовским военным самолет.

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Инцидент произошел около 11:30 по местному времени, боеготовность истребителей миссии НАТО перевели с учебного режима в боевой. Об этом сообщила литовская армия в Facebook.

После падения объекта спустя некоторое время задачу истребителям отменили. Всю информацию передали пограничной службе Литвы. Солдат направили к месту падения объекта для обеспечения безопасности.

Изначально предполагалось, что это был беспилотник "Шахед". Впоследствии пограничники рассказали о падении самодельного летательного аппарата, похожего на самолет.

БПЛА упал возле пограничного пункта пропуска "Шумск"

Дрон упал в районе закрытого пограничного пункта пропуска "Шумск", примерно в километре от границы с Беларусью. По предварительным данным, БПЛА сделан из фанеры и пенопласта.

Служба безопасности руководства Литвы в связи с прилетом БПЛА отправила в убежища премьер-министра страны Гинтаутаса Палуцкаса и спикера Сейма Саулюса Сквернялиса.

Президент страны Гитанас Науседа в настоящее время находится с визитом в Ирландии.

Однако объект не представлял угрозы. Пограничники проинформировали об инциденте Военно-воздушные силы Литвы, уточняет вещатель LRT.

"Нужно выяснить, обнаружили ли военные дрон сразу, была ли попытка каким-то образом его нейтрализовать. Мы знаем об учениях армии Беларуси. Предполагаю, что дрон был целью, которую должны были сбить", — объяснил LRT глава комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Гедримас Еглинскас.

По словам политика, еще рано делать выводы о том, была ли это провокация в сторону Литвы. Стоит дождаться дополнительной информации и провести расследование.

Беларусь виновна в нарушении воздушного пространства Литвы

Военный эксперт Эгидиюс Папечкис в комментарии LRT утверждал, что если дрон входит в воздушное пространство, его тип можно определить по размеру и скорости полета.

Из Беларуси, по его мнению может прилететь что угодно — дрон, запущенный контрабандистами или ударный тип, сбившийся с курса. Однако это не такие массовые инциденты.

"Прежде чем применять какие-либо огневые средства, нужно понять опасность для объектов на нашей территории. Схожие случаи были в Румынии, Польше и Латвии, куда прилетали "Шахеды" и малые разведывательные беспилотники, — говорит он.

Папечкис уверен, что военные Беларуси несут ответственность за то, что не пресекли попытку нарушения воздушного пространства Литвы вовремя

"Мы должны отнестись к этому инциденту очень серьезно и извлечь уроки", — заключил военный эксперт.

Напомним, ночью 10 июля россияне атаковали Киев десятками "Шахедов". Разрушения имеются в пяти районах столицы.

К осени текущего года ожидается усиление террора беспилотниками: ВС РФ смогут регулярно запускать по Украине более 1000 дронов за раз.