Разрушенный торговый центр и жилые здания: последствия ночной атаки РФ на Киев (видео)

Ночью 10 июля ВС РФ атаковали Киев десятками "шахедов" и запускали в сторону столицы баллистические ракеты, что повлекло многочисленные повреждения зданий и помещений мирных жителей.

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Известно по меньшей мере о 14 пострадавших и двух погибших из-за российской ночной атаки, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"К сожалению, имеем двух погибших. Этих людей убили россияне", — написал Ткаченко после 6 утра.

Он также попросил жителей столицы после возвращения домой из укрытий закрывать окна, поскольку в городе "очень много дыма".

Городской голова Киева Виталий Кличко обнародовал последствия вражеской атаки по районам:

Шевченковский район : спасатели работают в жилом доме, где, в результате падения обломков, произошел пожар на верхнем этаже. Еще по нескольким адресам зафиксировано падение обломков. По одному из адресов — также пожар;

: спасатели работают в жилом доме, где, в результате падения обломков, произошел пожар на верхнем этаже. Еще по нескольким адресам зафиксировано падение обломков. По одному из адресов — также пожар; Дарницкий район : в результате падения обломков БпЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки упали во дворе одного из жилых домов;

: в результате падения обломков БпЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки упали во дворе одного из жилых домов; Соломенский район : в результате падения обломков произошло возгорание крыши нежилого здания. Также есть падение обломков еще по одному адресу;

: в результате падения обломков произошло возгорание крыши нежилого здания. Также есть падение обломков еще по одному адресу; Голосеевский район : в результате падения обломков БпЛА загорелся грузовой автомобиль;

: в результате падения обломков БпЛА загорелся грузовой автомобиль; Подольский район: падение обломков БпЛА на территории нежилой застройки.

Кроме того, в сети публикуют видео с последствиями российской атаки по Киеву, на которых видно поврежденный торговый центр в Шевченковском районе города.

В Киевской областной военной администрации отметили, что массированная ночная атака врага на Киевщину продолжалась почти 10 часов.

Последствия вражеской атаки ликвидируют в четырех районах области: в Броварском, Вышгородском, Бориспольском и Обуховском районах.

Напомним, в Киеве во время российской атаки неизвестные в прямом эфире транслировали в Тик-Ток работу ПВО.

В ночь на 10 июля ВС РФ атаковали Украину "шахедами", в результате чего в Киеве многочисленные пожары и попадание обломков в жилые дома.