Зруйнований торговий центр та житлові будівлі: наслідки нічної атаки РФ на Київ (відео)

Уночі 10 липня ЗС РФ атакували Київ десятками "шахедів" та запускали у бік столиці балістичні ракети, що спричинило численні пошкодження будівель та помешкань мирних мешканців.

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Відомо про щонайменше 14 постраждалих та двох загиблих через російську нічну атаку, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"На жаль, маємо двох загиблих. Цих людей вбили росіяни", — написав Ткаченко після 6 ранку.

Він також попросив мешканців столиці після повернення додому з укриттів зачиняти вікна, оскільки в місті "дуже багато диму".

Міський голова Києва Віталій Кличко оприлюднив наслідки ворожої атаки по районах:

Шевченківський район : рятувальники працюють у житловому будинку, де, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа на верхньому поверсі. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес — також пожежа;

: рятувальники працюють у житловому будинку, де, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа на верхньому поверсі. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес — також пожежа; Дарницький район : внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків;

: внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків; Солом'янський район : внаслідок падіння уламків сталось загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків іще за однією адресою;

: внаслідок падіння уламків сталось загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків іще за однією адресою; Голосіївський район : внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль;

: внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль; Подільський район: падіння уламків БпЛА на території нежитлової забудови.

Крім того, у мережі публікують відео з наслідками російської атаки по Києву, на яких видно пошкоджений торговий центр у Шевченківському районі міста.

У Київській обласній військовій адміністрації зазначили, що масована нічна атака ворога на Київщину тривала майже 10 годин.

Наслідки ворожої атаки ліквідовують у чотирьох районах області: у Броварському, Вишгородському, Бориспільському та Обухівському районах.

Нагадаємо, в Києві під час російської атаки невідомі в прямому етері транслювали в Тік-Ток роботу ППО.

У ніч на 10 липня ЗС РФ атакували Україну "шахедами", внаслідок чого у Києві численні пожежі та влучання уламків у житлові будинки.